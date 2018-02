"Vamos a tener el muro", asegura Trump al hablar sobre inseguridad por pandillas

El presidente de EU dice que controles fronterizos más estrictos frenarían la violencia de las pandillas; “si no tenemos el muro, nunca vamos a resolver este problema", indica.

WASHINGTON (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que controles fronterizos más estrictos frenarían la violencia de las pandillas, durante una reunión el martes en la Casa Blanca con funcionarios de seguridad que tratan con la pandilla criminal Mara Salvatrucha o MS-13.

Trump dijo en la reunión que hay que cambiar las leyes de inmigración para responder a la violencia de pandillas y que las lagunas de la ley han permitido que la mara Salvatrucha ingrese al país.

"Necesitamos mecanismos fronterizos mucho mejores y una seguridad fronteriza mucho mejor. Necesitamos el muro. Vamos a tener el muro", dijo Trump. "Si no tenemos el muro, nunca vamos a resolver este problema".

Trump dijo que no acogería con gusto un cierre parcial del gobierno federal por falta de fondos si el Congreso no puede aceptar cambios a la ley de inmigración que, dijo, impedirán que los criminales ingresen al país.

"Si no cambiamos la legislación, si no nos deshacemos de estas lagunas en las que se permite a los asesinos ingresar a nuestro país y seguir matando (...) si no lo cambiamos, vamos a cerrar".