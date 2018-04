Corea del Norte suspende pruebas nucleares y de misiles de largo alcance

SEÚL (AFP) -

Corea del Norte anunció la suspensión a partir de este 21 de abril de sus pruebas nucleares y de misiles de largo alcance, de acuerdo con la agencia surcoreana Yonhap.

La agencia reportó que también se realizará el cierre de instalaciones de pruebas atómicas.

"A partir del 21 de abril, Corea del Norte detendrá los ensayos nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales", informó Yonhap citando a la agencia de noticias norcoreana KCNA.

"Cerrará instalaciones de pruebas nucleares en el norte del país para demostrar su promesa de suspender los ensayos nucleares", añadió la misma fuente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la bienvenida a la noticia.

"Corea del Norte acordó suspender todas las Pruebas Nucleares y cerrar un importante sitio de pruebas. Estas son muy buenas noticias para Corea del Norte y el Mundo - ¡un gran progreso! Esperamos nuestra Cumbre", escribió en un mensaje en Twitter.

