Una camioneta embiste a una decena de peatones en Toronto

MONTREAL (AFP) -

Una camioneta embistió este lunes a una decena de personas en el centro de Toronto y, de acuerdo con un reporte policiaco, al menos hay de "ocho a diez" heridos.

La policía indicó en Twitter que la colisión ocurrió a las 13:27 horas, tiempo local, pero no aclaró si se trató de un acto deliberado o accidental.

Una furgoneta blanca embistió a los transeúntes en la calle Young, en la intersección con la avenida Finch.

Los paramédicos atendieron en el lugar a varios heridos.

UPDATE 1:27 pm, police were called to Yonge Street and Finch Avenue East, for a collision.

A Media Sgt from traffic services is on their way to the scene.

Too early to confirm the number of pedestrians struck or their injuries. More to come.^gl