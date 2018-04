El sospechoso del atropello masivo en Toronto enfrenta cargos en tribunal

TORONTO (Reuters) -

Un conductor sospechoso de matar a 10 personas y herir a 15 en Toronto tras atropellar a peatones con una furgoneta alquilada compareció este martes en un tribunal.

Alex Minassian, de 25 años, ingresó al tribunal de Toronto el martes por la mañana. Tenía la cabeza rapada y miraba hacia el suelo cuando los fiscales anunciaron que lo acusaban de 10 cargos de asesinato en primer grado.

Esta es la peor matanza masiva que ocurre en Canadá en décadas, pero funcionarios dijeron que el hecho no representa una amenaza para la seguridad nacional, pese a que tiene el sello de otros ataques con vehículos perpetrados por partidarios del grupo yihadista Estado Islámico en Europa y Estados Unidos.

El proceso comenzó después de que el primer ministro Justin Trudeau se refirió al ataque en las afueras del Parlamento en Ottawa, pidiendo a todos los canadienses estar unidos tras lo sucedido en Toronto.

"No podemos como canadienses decidir vivir con miedo cada día mientras hacemos nuestro trabajo. Necesitamos enfocarnos en hacer lo que podamos y debemos mantener a los canadienses a salvo mientras permanecemos fiel a las libertades y los valores que todos apreciamos", dijo Trudeau.

In the face of tragedy, we pull together, support each other, and thank the extraordinary first responders who keep us safe. #TorontoStrong pic.twitter.com/CHng3xNjBU