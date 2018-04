Donald Trump visitará el Reino Unido en julio

LONDRES (AFP) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, viajará a Reino Unido el 13 de julio, de acuerdo con un anuncio emitido este jueves por Downing Street y el embajador británico en Estados Unidos.

"El presidente de Estados Unidos visitará Reino Unido el 13 de julio. Mantendrá conversaciones bilaterales con la primera ministra" Theresa May, anunció el gobierno británico en un comunicado.

El embajador británico Kim Darroch se declaró "encantado" de anunciar este viaje en un tuit.

Delighted that President @realDonaldTrump will visit the UK on 13 July and hold bilateral talks with Prime Minister May.