Kelly llama "idiota" a Trump, según NBC News; él dice que es una patraña

WASHINGTON (EFE) -

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, ha llamado "idiota" muchas veces al presidente Donald Trump, una de ellas debido a su supuesto desconocimiento del programa migratorio de Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés), según informó este lunes la cadena de televisión NBC News.

John Kelly llama “holgazanes” y “miedosos” a los beneficiarios de DACA

En un comunicado, Kelly tachó de "patraña total" la información de NBC News, que cita a ocho funcionarios y exfuncionarios de la Casa Blanca y que afirma que el jefe de gabinete podría abandonar su cargo antes de julio porque su relación con Trump se ha deteriorado.

"Éste es otro patético intento de calumniar a la gente cercana al presidente Trump y distraer respecto a los muchos éxitos de su Gobierno", aseguró Kelly.

Al respecto, el presidente Trump publicó un tuit en el que respalda a Kelly. “Las noticias falsas se están volviendo locas inventando historias falsas y usando fuentes sin nombres (no existen). Están totalmente desquiciados, y el gran éxito de esta administración los hace hacer y decir cosas que ni ellos mismos creen que las están diciendo. ¡Gente verdaderamente mala!”, se lee en el mensaje.

The Fake News is going crazy making up false stories and using only unnamed sources (who don’t exist). They are totally unhinged, and the great success of this Administration is making them do and say things that even they can’t believe they are saying. Truly bad people!