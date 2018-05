La organización terrorista ETA anuncia su disolución

BILBAO, España (EFE) -

La organización terrorista ETA dio a conocer en una carta fechada el 16 de abril, hecha pública este miércoles, que ha disuelto "completamente todas sus estructuras" y da por terminado su ciclo histórico, tras casi 60 años de existencia y de haber causado más de 850 muertes.

En la misiva, enviada por la organización terrorista a varias instituciones y agentes políticos, a la que tuvo acceso la agencia Efe, la organización transmite su decisión de "dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido", después de un debate interno.

Luego conocer el contenido de la carta, el ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, recordó que los integrantes de ETA "deberán pagar por sus culpas" porque "no habrá ningún tipo de impunidad" para ellos.

Recomendamos: ETA pide perdón por 'grave daño' en lucha por la independencia del país Vasco

"No volveremos jamás la cara ante estos terroristas ni nos pondremos jamás de rodillas. Tendrán que pagar por sus culpas. No habrá ningún tipo de impunidad", afirmó Zoido, quien participa en un foro euroafricano sobre la emigración en Marrakech.

Agregó que ETA "miente una vez más y vuelve a pretender confundir a la sociedad" porque no es cierto que se ha disuelto, sino que "ha sido derrotada por las fuerzas de seguridad, el Estado de derecho, la sociedad española y la judicatura".

Ya se conocía la intención de la organización terrorista de disolverse desde el pasado 18 de abril y dos días después, reconocía en un comunicado el "daño causado" a las víctimas (más de 850 muertos).

En el texto decía que lo sentía "de veras" y pedía "perdón" expresamente a las víctimas, aunque solo a las que no estaban relacionadas "directamente" con lo que ellos califican de "conflicto", lo que provocó el rechazo de partidos políticos y asociaciones de afectados por el terrorismo.

En la carta que se hizo pública este miércoles, la organización terrorista afirma que ha hecho un esfuerzo "por conseguir dar a la época de confrontación armada un final ordenado, racional y constructivo", pese a la falta de entendimiento con España y Francia.

Zoido respondió que los terroristas "serán perseguidos allá donde se encuentren".

Sugerimos: Las muertes por terrorismo disminuyeron por segundo año consecutivo

Para el responsable español de interior, lo único que queda por hacer a los integrantes de la banda es "colaborar para que todos los crímenes que quedan por esclarecer sean esclarecidos", puesto que "no basta con que se arrepientan".

En este sentido, un centenar de intelectuales y víctimas de ETA piden a la organización el esclarecimiento de sus crímenes sin resolver, que ascienden "al menos a 358".

En el fin anunciado de ETA la colaboración de Francia con el gobierno español ha desempeñado un papel importante, luego de pasar de ser el "santuario" etarra a convertirse en un eficaz colaborador de España contra la organización terrorista.

En Francia se produjo el último atentado de ETA: el asesinato de un gendarme en 2010 y allí están presos más de cien etarras; el resto está en España, se estima que cerca de 300.

Según expresa ETA, "la falta de voluntad para solucionar el conflicto y las oportunidades perdidas, entre otras, han provocado el alargamiento del conflicto y han multiplicado el sufrimiento de las diferentes partes", al tiempo que afirma que "ETA reconoce el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha".

La organización terrorista nació a finales de los años 50 y su primer crimen reconocido fue el asesinato de un guardia civil en 1968.

Desde entonces, y hasta octubre de 2011 cuando anunció el cese de la actividad armada, mató a más de 850 personas, el 40% de ellas civiles.

Además de los asesinatos, ETA utilizó el secuestro como arma para conseguir dinero y aterrorizar a la población, así como la extorsión a empresarios vascos.

ETA destaca en su carta que su decisión "cierra el ciclo histórico de 60 años de ETA", si bien matiza que no supera "el conflicto que Euskal Herria (país Vasco) mantiene con España y con Francia" ya que "el conflicto no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA".

Noticias del día Dos envíos de lunes a viernes con las noticias más importantes. Suscríbete

Lee: CaixaBank es investigado en España por lavado de dinero

El contenido de esta carta se conoció dos días antes del acto que se celebrará el próximo viernes en Cambo (país Vasco francés) con motivo de la disolución de ETA, a cargo de "representantes de la comunidad internacional".