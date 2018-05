Maduro desestima que países de América y Europa desconozcan elección

"A Maduro no lo van a reconocer en el mundo ¡Qué carajo me importa", sentenció el presidente de venezuela durante un acto de campaña este miércoles.

CARACAS, Venezuela (EFE) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desestimó este miércoles que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desconozcan el resultado de la elección del 20 de mayo, en la que aspira a ser reelecto.

El presidente venezolano dijo también que considera "dar un premio bien bueno para todos los que voten (con) el carnet de la patria el 20 de mayo" y así "estimular la participación".

Cuando faltan 18 días para la elección presidencial, el ambiente de campaña es casi inexistente y se anticipa una elevada abstención en un país que sufre escasez de alimentos, medicinas, cortes de servicios de electricidad y agua, así como una inflación anualizada hasta marzo de 8,878%, según datos del Parlamento, bajo control de la oposición.

El presidente rechazó las afirmaciones de la oposición sobre que el resultado de la votación no será reconocido por otros países.

"A Maduro no lo van a reconocer en el mundo ¡Qué carajo me importa (...) qué carajo me importa lo que diga Europa, qué carajo me importa lo que diga Washington!", declaró en un mitin electoral transmitido por la televisora nacional desde La Guaira, localidad costera ubicada a unos 31 kilómetros al norte de Caracas.

Presidentes reunidos en la Cumbre de las Américas, realizada en Lima, Perú, el 13 y 14 de abril, fustigaron a Maduro argumentando que los comicios no son justos porque carecen de la plena participación opositora y anunciaron que no reconocerán las elecciones.

Críticos del gobierno de Maduro se han quejado también por los ofrecimientos del presidente de otorgar bonos en dinero o en especies y pedir la filiación al partido oficialista o al "carnet de la patria", la identificación que entregan a quienes se inscriben en los programas sociales oficiales.

A

las armas

Maduro dijo que está dispuesto a tomar las armas y hacer una "revolución armada" si "algún día" llegara al poder un gobierno que "pretenda entregar las riquezas" del país a los "gringos".

"Y si algún día llegara un gobierno que pretenda entregar las riquezas yo sería el primero que daría un grito y tomaría un fusil para hacer revolución armada con el pueblo si fuese necesaria. Sería el primero que lo haría y llamaría el pueblo a las armas, sí lo haría, porque aquí hay dignidad", dijo en un acto de campaña.

Desde el estado centro costero de Vargas, Maduro indicó que hay que defender el país y que "nadie puede creerse con el poder de ofrecer las riquezas de Venezuela a los gringos. Me niego, me niego mil veces", agregó.

En otro orden de ideas, acusó al candidato Henri Falcón de querer entregarle el país a extranjeros, por lo que reiteró el llamado a "estar alerta porque la oferta" de los candidatos de "la derecha opositora" venezolana "es entregar la patria a los gringos, a las oligarquías europeas", añadió y pidió a sus simpatizantes "unir fuerzas" para "defender" al país.

Cabe señalar que las elecciones no contarán con la participación de la principal alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por considerar que los comicios son "fraudulentos", también son candidatos el expastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada.

Todos ellos se encuentran recorriendo los distintos estados del país, desde el pasado 22 de abril hasta el 17 de mayo, para sumar apoyos y vencer la abstención, que aseguran promueve la MUD.