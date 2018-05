Trump quiere contratar al abogado de Bill Clinton por el caso Rusia

Según ‘The New York Times’ y ‘The Washington Post’, el presidente estadounidense contempla agregar a un abogado que trabajó en el caso de Monica Lewinsky.

WASHINGTON, EU (EFE) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea contratar a un abogado que representó a Bill Clinton en su juicio político de 1998 para sustituir a Ty Cobb, un letrado que le ha representado desde la Casa Blanca en la investigación sobre Rusia y que se retirará este mes, según varios medios.

La Casa Blanca anunció este miércoles la próxima salida de Cobb del equipo legal de Trump, aunque no confirmó quién le sustituirá.

Según informaron los diarios The New York Times y The Washington Post, Trump planea reemplazarlo por el veterano abogado Emmet T. Flood, quien formó parte del equipo legal de Clinton en el juicio político al que fue sometido en el Congreso tras mentir sobre su relación con la becaria Monica Lewinsky.

"Durante varias semanas, Ty Cobb ha mantenido conversaciones sobre su jubilación, y la semana pasada informó al jefe de gabinete (de la Casa Blanca, John) Kelly que se retirará al final de este mes", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado.

Trump sugiere que la reunión con Kim Jong Un sea en la Zona Desmilitarizada

Cobb llegó el verano pasado a la Casa Blanca con el objetivo de encargarse desde allí de lo relacionado con la investigación del fiscal especial, Robert Mueller, sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

La mayor parte de su trabajo se centró en la producción de documentos para la investigación de Mueller, mientras que un abogado externo a la Casa Blanca, John Dowd, dirigía un equipo legal que llevaba casi todo el peso de la respuesta de Trump y su entorno a la pesquisa rusa.

Dowd abandonó su cargo en marzo por diferencias estratégicas con el presidente, entre ellas la insistencia de Trump en permitir que Mueller le interrogara, y fue reemplazado en abril por el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, que se ha mostrado abierto a programar ese encuentro entre el fiscal especial y el presidente.

Lee: Trump escribió su propio certificado de salud, revela médico

En cuanto a Emmet Flood, fue uno de los abogados de Clinton en su juicio político de 1998, un proceso de destitución conocido en inglés como impeachment del que el entonces presidente demócrata salió victorioso tras un voto a su favor en el Senado.

Flood también trabajó durante dos años en la oficina legal de la Casa Blanca durante el mandato de George W. Bush (2001-2009), donde se encargaba de la relación con el Congreso, y representó al exvicepresidente Dick Cheney en la demanda que presentó contra él la exagente de la CIA Valerie Plame la década pasada.

De acuerdo con el New York Times, se espera que Flood adopte una postura más dura ante la investigación de Mueller que Cobb, que presionó a Trump para que se mostrara más cooperativo con el fiscal especial.

Recomendamos: Trump indeciso sobre aranceles al acero y aluminio: Mnuchin