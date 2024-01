Hombres armados irrumpen en un canal de televisión en Ecuador

Un grupo de hombres encapuchados, armados con fusiles y granadas, irrumpió este martes en un estudio del canal de la televisión pública TC en Guayaquil, en medio de una nueva arremetida del narco que sacude a Ecuador desde hace dos días.

"No disparen por favor, no disparen", se escucha decir a una mujer en las imágenes televisadas, mientras otras personas sentadas en el piso se cubren el rostro. Algunos de los atacantes hicieron gestos a la cámara y se escuchó a alguien gritar "no policía", antes de que la transmisión fuera cortada. Más tarde se vio a algunos de los encapuchados salir de un estudio de grabación con parte del personal.