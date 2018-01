Peña Nieto asegura que no se va a meter en el proceso electoral

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

"No me voy a meter, ni voy a hablar de los procesos electorales", aseguró el presidente Enrique Peña Nieto este jueves durante la entrega de la ampliación Autopista Arco Norte en el Estado de México.

Dijo que había advertido que como Presidente no se inmiscuiría en el proceso electoral que se avecina, pues sería "cuidadoso y observador de la legislación electoral", aunque advirtió que está en su derecho de hablar de los avances que durante su administración se han realizado.

"No permitamos que la competencia democrática nos divida como sociedad, al contrario que con gran civilidad sigamos apostando por México, en lo que se ha logrado, no solo en los gobiernos", aseveró.

Peña Nieto dijo que podemos tener una mejor economía, un mejor dinamismo, pero sin inversión en infraestructura difícilmente tendremos potencial de crecer más o generar más empleos

Indicó que no obstante los señalamientos “duros y lapidarios” a través de las redes sociales, “que poco recogen de los logros y los avances que tenemos como nación”, analistas en el exterior sí ven lo que México ha venido alcanzando en cifras, en números y estadísticas.

El mandatario añadió que los analistas, “advierten que México tendrá un futuro promisorio a partir de la certeza que se genere hacia los próximos años, y esa certeza pasa por la que viva México este año”, en referencia al proceso electoral que vive el país.

“Creo que tengo derecho de hacerlo (señalar), de lo que como país hemos alcanzado, y levantar la voz para decir, a ver: aquellas voces que señalan de manera crítica, muchas de ellas con razón y con acierto en lo que aún nos falta para alcanzar, pero también demandar el reconocimiento a lo que sí hemos hecho, a los avances que hemos logrado, a lo que hemos generado como sociedad”, recalcó.

Subrayó que como país, “no podemos perder ritmo, no podemos extraviarnos en la ruta que se ha venido construyendo”, pues México seguirá creciendo y atrayendo inversión en los próximos años, gracias a las reformas estructurales.

El mandatario dijo que las inversiones generan empleos y convierten al país en un punto logístico y un mercado importante, que han permitido que la economía crezca de manera constante.

“No habido otro gobierno, otra administración en la que, no obstante no tener los niveles de crecimiento de la economía deseados, no hemos dejado de crecer. Hemos constantemente y consistentemente, año tras año, crecido, y nuestra economía crecerá ya en esta administración del orden del 18%, esa es la proyección que estamos haciendo, como no había pasado en los años pasados”, afirmó.

