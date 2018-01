Balacera en bar de Acapulco deja un turista muerto y seis personas lesionadas

ACAPULCO (Expansión) -

Una balacera en el interior de un centro nocturno en plena Franja turística del puerto de Acapulco dejó un saldo de un turista chileno muerto y seis lesionados, entre ellos una menor de 17 años de edad y otro visitante de dicho país.

El reporte oficial informó que el hecho violento ocurrió a las 04:10 horas (local) de este domingo en el interior del bar 'Baby Lobster', que se ubica sobre la turística zona de La Condesa, área de centros nocturnos y restaurantes.

El vocero de Seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia indicó que el reporte -dado por testigos- es que en el interior de ese bar se dio una riña, y un individuo saco un arma y disparó.

"Al interior del bar se originó una riña entre varias personas sin motivo aparente, que propició que una persona disparara con arma contra contra las personas".

"La Secretaría de Turismo del Estado acudió a auxiliar a heridos, familiares de las víctimas y dio aviso a la embajada de Chile en México del fallecimiento de un ciudadano de origen chileno", explicó.

Horas después de los hechos, autoridades estatales dieron una conferencia de prensa para abundar dicho hecho de violencia, sobre el cual en un principio existió hermetismo.

El secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos amplió que uno de los dos turistas chilenos baleados fue llevado al Hospital Naval de Acapulco, y que llegó con heridas graves, sin signos vitales y no pudo ser reanimado.

"Llegó al hospital sin signos vitales, seguramente con una hemorragia intraabdominal importante", dijo.

El funcionario estatal amplió los detalles sobre los lesionados, y dijo que el segundo turista chileno lesionado fue trasladado al Hospital Donato G. Alarcón por herida de bala en tórax, y le fue drenado líquido de uno de sus pulmones, y presenta fractura en clavícula por una segunda entrada de bala. Su estado de salud es grave.

Las autoridades reportan que el estado de salud de la menor de 17 años lesionada es "muy grave" y que fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Naval por herida de bala que le provocó traumatismo craneoencefálico.

El resto de los heridos fueron atendidos y dados de alta en el transcurso de este domingo.

Ahora le toca a Acapulco, dice fiscal:

Ante la balacera en el bar, el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez señaló que se iniciaron todos los procesos de investigación, que cuentan con videos de vigilancia del lugar y declaraciones de testigos, por lo que hay avances en el caso.

Dijo que en el país, como en Baja California y Veracruz se dan ese tipo de hechos de violencia, y que ahora ocurrió en Acapulco.

"Primero debo decir que lamentablemente en mi país, tanto en Baja California, Veracruz y otros estados han acontecido este tipo de eventos. Lamentablemente el día de hoy en la madrugada, pues le tocó a Acapulco, tipo de evento que hace mucho, mucho tiempo no acontecía en el puerto", dijo.

El fiscal de Guerrero insistió en que el puerto es visitado por más de 1 millón de turistas al año, y que ahora se registró esta circunstancia, a la que insistió en calificar como muy lamentable.

La balacera inició en una mesa

Xavier Olea precisó que el turista chileno muerto fue identificado como Martín Javier, según información de su propia madre.

El otro turista lesionado precisó que la riña inició en una mesa aledaña cuando oyeron los balazos, por lo que todos se tiraron al piso.

El visitante chileno declaró que la joven menor de edad estaba en la mesa con ellos al momento de los disparos.

El fiscal de Guerrero agregó que no puede dar mayores detalles para no entorpecer las investigaciones, pero que ya tienen una ojiva y casquillo de arma, aunque no reveló el calibre.

El puerto de Acapulco es una de las 20 ciudades más violentas a nivel nacional, según el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Además, el último reporte de la organización Semáforo Delictivo colocó al puerto como la ciudad con el más alto índice de homicidios dolosos.