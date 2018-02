Tras pagar multa de 6 mdp, exalcalde de Naucalpan sale de la cárcel

TOLUCA, Estado de México (Expansión) -

Después de pagar una multa de más de 6 millones de pesos, el exalcalde priista de Naucalpan David Sánchez Guevara fue puesto en libertad y salió del penal Tepachico en Otumba, Estado de México, donde estuvo preso dos años y medio.

El exedil que no pudo ni podrá ocupar el cargo de diputado federal electo, fue acusado el 2015 por peculado, tras el desvío de recursos públicos a través del programa 'Banqueta Digna', además, por expedir un cheque a un particular para la realización de una obra por un monto de más de 400,000 pesos y también por el presunto desvió de 9 millones de pesos para el pago de uniformes, que no fueron entregados.

Por la obra de 'Banqueta Digna', Sánchez Guevara fue sentenciado a 4 años y 4 meses de prisión, además, condenado a la reparación del daño por 5 millones 824,895 pesos, sumado a una fianza por 200,000 pesos y una multa por 6,123 pesos.

Aunque por haber confesado su actitud ilegal y por considerar una culpabilidad media del delito, al inculpado se le otorgó la reducción de un tercio de la pena, ya computado, así como el beneficio de la Suspensión Condicional de la Pena.

Posteriormente el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca informó que Sánchez Guevara cumplió la sentencia del juicio 214/2016 en agravio de la administración pública.

Esto después de que el sentenciado exhibió un recibo por un monto de 5 millones 824,896 pesos, por concepto de resarcimiento de reparación del daño material, realizado al municipio de Naucalpan de Juárez.

Además, una fianza por 200,000 pesos por la suspensión condicional que le fue concedida; y multa por 6,123 pesos con 39 centavos.

En el 2015, el exalcalde en su calidad de presidente municipal, firmó un cheque por la cantidad de 408,072 pesos por concepto de una obra pública (andador), misma que nunca fue realizada por la constructora.

Sánchez Guevara es militante del PRI y desde el 1 de enero del 2013 al 7 de enero del 2015 fungió como presidente municipal de Naucalpan de Juárez, y aunque ganó la elección para ocupar el cargo de diputado federal, no pudo hacerlo, pues previamente fue detenido.

