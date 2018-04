'A veces se triunfa y a veces no', dice Peña Nieto sobre seguridad pública

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El presidente Enrique Peña Nieto admitió este viernes que en materia de seguridad pública aún hay muchos pendientes.

“Sin duda, hoy reconocemos que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer; sigue siendo todavía uno de los retos mayores, quizá el de mayor necesidad de acometer para que realmente nuestro país alcance condiciones de plena paz y de plena tranquilidad”, sostuvo en el marco de la entrega del Premio Nacional del Deporte y Mérito Deportivo 2017.

“Estas son parte de las lecciones que un gobierno adquiere en el curso de estos años, como por igual las lecciones que deja a un deportista que con toda la entrega, sacrificio, empeño y disciplina, a veces se triunfa y a veces no”, reconoció.

Al reconocer a los deportistas, jueces y entrenadores más destacados del país, el presidente destacó los logros de su administración impulsadas por las reformas estructurales .

Afirmó que con el mismo empeño, esmero y disciplina que en el deporte, “hace poco más de cinco años decidimos impulsar la transformación de México, o contribuir a los esfuerzos que generaciones anteriores habían trazado y habían impulsado para la transformación nacional”.

Aseguró que durante su gestión no solo se realizaron cambios que abrirán oportunidades para más mexicanos, sino que se implementaron políticas innovadoras para mejorar las que había en el pasado.

"(Política que) permitan ayudar y apoyar a la sociedad mexicana en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud (…) para asegurar que México sea un país más competitivo”, declaró.

Sin embargo subrayó que, como ocurre en el deporte, en este sexenio se ha reconocido “cuáles son las fallas y las lecciones que nos dejan aquellas políticas que no terminan por ser suficientemente acertadas y que no dan los logros que nos habíamos trazado”.

El presidente de México extendió el reconocimiento y felicitación al ingeniero Carlos Slim por ser, junto con otros empresarios, promotor del deporte en el país.

Esgrimista pide al gobierno apoyo al deporte

Natalia Botello Cervantes, de 15 años y quien fuera campeona mundial de esgrima a los 14 años, hizo un llamado al gobierno, a empresarios y a directivos del sector para garantizar la práctica del deporte en el país.

“El deporte requiere de soportes adicionales, no solo económicos, sino también mayor y real interés en los dirigentes, en los legisladores, en nuestros empresarios, en nuestros gobernantes, para que el deporte se convierta en una práctica común, en un hábito, en una cultura”, sostuvo.

“Con mi corta edad reconozco que me abruma el futuro. Veo hacia adelante y no veo claro un horizonte que me garantice que pueda continuar un ritmo ascendente que me lleve lo más lejos”, dijo.

Con información de Notimex