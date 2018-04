En México viven al menos 39.2 millones de menores de edad

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

En México viven 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, lo que representa 32.8% de la población total, refirió este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015.

A través de un comunicado detalló que dicha población ha aumentado ligeramente en las últimas décadas, aunque su participación porcentual disminuyó, puesto que en 1990 el número ascendía a 37.1 millones y su proporción respecto del total de la población era del 45.7%.

Datos de la encuesta señalan que el número de niños menores de cinco años asciende a 10.5 millones, 22.2 millones se encuentran en edad escolar (cinco a 14 años), en tanto que 6.4 millones son adolescentes entre 15 y 17 años.

Mientras que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2014) destaca que de las niñas y niños nacidos en el periodo 2008 a 2013, 96.1% fueron registrados ante el Registro Civil.

De ellos, 82.7% fueron registrados antes de cumplir seis meses de edad, y 10.5% entre los seis meses y el año de edad, ambos periodos considerados como registro oportuno.

En tanto que 6.3% fueron registrados cuando tenían un año o más de edad, lo que significa que tuvieron un registro extemporáneo o tardío.

Las entidades con mayores porcentajes de registro de nacimientos son Jalisco (98.7%); Zacatecas y Coahuila (98.6%), San Luis Potosí y Tlaxcala (96%); mientras que las entidades con menores porcentajes de registro de nacimientos son Chiapas (92.9%), Morelos, Oaxaca y Tabasco (93.5%).

Según cifras de la ENADID 2014, más de 378,000 niñas y niños nacidos entre 2008 y 2013 no tenían registro de nacimiento, en donde los porcentajes de no registro son hasta cinco veces más altos cuando la madre no cuenta con escolaridad.

El INEGI señala que otro factor que incide en el no registro de los nacidos ante el registro civil es la edad de la madre, ya que de los nacidos en el periodo 2008 a 2013 con una madre menor de 20 años sólo 8.5% no fueron registrados, proporción hasta tres veces superior a cuando la madre tiene 20 o más años (2.7%).

En nuestro país, si bien la cobertura del registro de nacimiento es amplia, aún no llega a ser universal, especialmente en algunas zonas que coinciden con áreas con indicadores sociales desfavorables, donde el número de niñas y niños que no gozan de su derecho a una identidad está más presente, refirió.