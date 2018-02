OPINIÓN: Estrellas del Super Bowl se unen a la lucha vs. la esclavitud moderna

Nota del editor: Gary Haugen es director ejecutivo y fundador de International Justice Mission, un organismo internacional que lucha contra la esclavitud. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(CNN) — A los estadounidenses nos encantan los ganadores y los héroes, ¿no es cierto? Apenas el domingo pasado, muchos estadounidenses vieron los premios Grammy y este fin de semana se entregará otro premio importante: un equipo se llevará el trofeo del Super Bowl en un estadio estruendoso, mientras millones de personas miran y aplauden.

Lo que tal vez no sabes es que mucho antes de la patada inicial y de los comerciales, surgió un movimiento cada vez más numeroso de artistas, actores y atletas profesionales que destacan en otros ámbitos. Tienen impacto discretamente, nada más porque quieren generar un cambio mundial en uno de los temas más pasados por alto y violentos en cuestiones de derechos humanos.

No solo hay héroes en el escenario o en la cancha, sino que hay héroes en toda la humanidad, comprometidos con la lucha contra la esclavitud moderna, que ayudan a que millones de mujeres, hombres y niños lleven una vida libre de violencia y abusos.

Cuarenta millones de esclavos

Para algunos, esa podría parecer una misión extraña. Mucha gente no sabe que la esclavitud no solamente existe, sino que hay más personas viviendo en esclavitud ahora que en cualquier otro momento de la historia: más de 40 millones de personas, según Naciones Unidas. Leíste bien, más de 40 millones. Podrías llenar todos los asientos del U.S. Bank Stadium en Minneapolis todos los días durante un año y medio.

Todos los días hay millones de casos como el de Sadhna, una niña de 14 años de Calcuta, India, que vive horrores inefables, incapaz de escapar de la realidad de ser propiedad de otro ser humano.

Sadhna vivía un cautiverio horrible en un cuartito en una casa, explotada por una fila interminable de clientes que pagaban para abusar de ella. Sin embargo, Sadhna y millones de personas como ella ahora tienen esperanza en que la comunidad mundial se una para detener la violencia.

En este lugar se hacen subastas de seres humanos en pleno siglo XXI

Los casos como el de Sadhna son la razón por la que las estrellas de las Águilas de Filadelfia —Nick Foles, Carson Wentz, Trey Burton, Zach Ertz, Chris Maragos y Jordan Hicks— se cuentan entre los muchos jugadores de la Liga Nacional de Futbol Americano de Estados Unidos (NFL) que se comprometieron a ayudar a acabar para siempre con el negocio multimillonario de la esclavitud. Ellos podrían hacer la diferencia, evitar que Sadhna siga atrapada en una red privada de tráfico sexual y que emprenda una vida nueva, en la que pueda hacer una carrera y librarse del control violento de sus captores. Estos deportistas saben que juntos podemos acabar con la esclavitud en nuestro tiempo y su misión es asegurarse de que eso ocurra.

Trey Burton, ala cerrada de las Águilas de Filadelfia, fue uno de los jugadores de la NFL que viajaron con International Justice Mission (IJM) a República Dominicana, hace unos meses, para informarse sobre el tráfico de niños en el país.

Héroes cotidianos

Estos héroes, cuyos nombres tal vez reconozcas, se unen a miles de personas que seguramente no conoces. Es un movimiento mundial de padres de familia, niños, maestros, ejecutivos, camioneros y estudiantes —por mencionar a algunos— que también están comprometidos en esta batalla para rescatar a quienes viven en rincones del mundo vulnerables a la violencia. Ellos también son parte de esta labor de equipo.

Por ejemplo: el año pasado, Gracie, una estudiante estadounidense de preparatoria, organizó una carrera de cinco kilómetros con el objetivo de recaudar dinero para crear consciencia sobre el tráfico de personas y la esclavitud. El día de la carrera, 150 estudiantes, amigos y familiares corrieron juntos con el sueño de reunir 25,000 dólares. Cuando se contaron los patrocinios y los donativos, al final del día, Gracie y los estudiantes vieron que habían recaudado más de 30,000 dólares.

"Aunque somos muy jóvenes, podemos hacer una diferencia enorme en la vida de alguien; la cantidad que recaudamos este año puede cambiar la vida de muchas personas", dijo Gracie.

Todos los días, más héroes se unen a la lucha y ayudan a que muchas personas como Sadhna encuentren la libertad. Eso es algo que de verdad merece celebración.

Juntos, tú y yo podemos ser parte del equipo que está escribiendo la historia, que está luchando por que la esclavitud y la violencia contra los más vulnerables sea lo que puede y tiene que ser: cosa del pasado.

Así, mientras apoyas a tus héroes deportivos este fin de semana, piensa en unirte a ellos en esta lucha épica. Sadhna y millones de personas como ella dependen de que nos unamos a la lucha. Únete para que podamos rescatarlos ya.

