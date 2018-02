OPINIÓN: Trump va con todo contra Mueller

Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos rompiendo las reglas y agrediendo a las instituciones, y no ha dejado de hacerlo, opina Gloria Borger.

Nota del editor: Gloria Borger es jefa de analistas políticos de CNN. Síguela en Twitter en @GloriaBorger. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

(CNN) — Perdida entre el caos y el dramatismo que rodean a la publicación del memorando ultrasecreto, hay una historia mucho más simple: Donald Trump, miembro de la escuela de la vida y los negocios en la que no se toman prisioneros, está dispuesto a llevar cualquier pelea a cualquier nivel. La fuerza bruta es su amiga, particularmente si la usa para ganar influencia. La influencia —y ganar— es el objetivo final, sin importar si hay una carnicería estadounidense, parafraseando a Trump en su discurso de toma de posesión.

Mientras Trump se enfrenta al FBI y a los servicios de inteligencia estadounidenses (pese a que el jueves 1º de febrero les dijo a los republicanos que "apoyamos a los hombres y mujeres de las corporaciones de seguridad), recuerden que Roy Cohn, uno de los maestros del desastre que ayudaron a John McCarthy a perseguir comunistas, es uno de los héroes de Trump y fue su mentor. Se sabe que busca con ansias a su equivalente moderno, pero no lo ha encontrado, así que él tiene que serlo.

Como dice una fuente que lo conoce bien, Trump es "un neoyorquino que llega más lejos de lo que tú —o que cualquier persona que conozcas— estás dispuesto a llegar". Bob Mueller, el mandarín conservador, se enfrenta a un peleador callejero para el que estar bajo asedio es lo cotidiano. De hecho, Trump se crece ante el asedio. Es como el aire que respira.

Entonces, ¿cuál es el objetivo?

De hecho, no es complicado, de acuerdo con varias fuentes que conocen bien a Trump: desestabilizar la investigación de Mueller —y a sus investigadores— sin atacar directamente a Mueller. Así que si Mueller quiere que Trump declare, este puede decir: "¿por qué habría de hacerlo?", en vez de decir simplemente "no". Puede quejarse de que es injusto que le exijan que se reúna con la gente que quiere acabar con él y al mismo tiempo puede tratar de subirse al pedestal de la moralidad. Tal vez no funcione, pero es exactamente lo que está haciendo.

Para triunfar, las investigaciones del fiscal especial tienen que tener el respaldo de la opinión pública. (¿Recuerdan a Ken Starr, quien la perdió?) ¿Qué mejor manera de ganar influencia que atacando la credibilidad de los investigadores? Así, la pelea pasa a la arena pública, en donde Trump sabe hacerse oír.

El problema, desde luego, es que su teoría del juego se ve interrumpida constantemente por las reacciones de las instituciones de las que Trump se mofa. Llegó a la presidencia rompiendo las reglas y agrediendo a las instituciones y no ha dejado de hacerlo. Las instituciones (el poder judicial, el Congreso) pueden contraatacar, pero no es leal a ellos, ni a la historia ni a los precedentes.

La estrategia de supervivencia podría desmoronarse conforme crece el caos (si Trump decide despedir a algún funcionario de alto rango de las corporaciones de seguridad) y provoca una crisis constitucional, si el memorando acarrea un resultado incierto… o si los miembros del equipo de Trump se ponen en su contra en las entrevistas con Mueller.

¿Qué pasaría si lo que le espera a Trump, a final de cuentas, es una orden judicial? Conociéndolo, no se amilanará. Puede ser que le pida a alguien que se encargue de eso (al fiscal general Jeff Sessions o al fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, si siguen por ahí). Y peleará, pase lo que pase.

"Si te defiendes —se quejó Trump, burlándose de sus detractores— entonces es obstrucción".

Ya veremos qué tiene que decir Bob Mueller al respecto.

