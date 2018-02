OPINIÓN: ¿Qué pasará con el sector mexicano de las franquicias en 2018?

Nota del editor: Juan Manuel Gallástegui es presidente de Gallástegui Armella Franquicias. Diseñó el Programa de Ejecutivos en Franquicias PROCEF que se imparte en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Es fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Franquicias. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(Expansión) – ¿Qué nos espera este año, un inicio menos incierto que el pasado? Aunque con signos de aparente inestabilidad, resultado no solo de factores externos como pudieran ser las negociaciones del TLC, la reforma fiscal en los Estados Unidos, sino también factores internos -y no me refiero únicamente al clima electoral, el que a seis meses de la elección se enrarece día con día-, aparecen también algunos signos de inestabilidad económica, con una inflación por encima de lo proyectado y un tipo de cambio definitivamente volátil.

¿Qué pasará con el sector mexicano de las franquicias con este escenario?, para saberlo, como he dicho en otras ocasiones, se necesitaría una bola de cristal; sin embargo, la experiencia nos dice que aún en épocas difíciles a la franquicia le va bien.

Lee: Las franquicias se suben a las redes sociales

Esto se debe a que la franquicia es un modelo de negocio que atiende básicamente al crecimiento de la pequeña y mediana empresa, pero sobre todo a la inversión del inversionista pequeño. Lo que busca es la mayor rentabilidad posible para su inversión. La franquicia encontrará entonces escenarios de crecimiento en áreas geográficas que a la fecha ofrecen enormes posibilidades para diferentes sectores. La franquicia buscará orientarse hacia giros poco explotados y, desde luego, hacia aquellos que tradicionalmente han mostrado comportarse con eficiencia.

Si pudiéramos aventurarnos con algunas cifras en cuanto a crecimiento del sector en el 2018, no debemos perder el optimismo, pero debemos ser muy objetivos. En primer lugar, vale la pena diferenciar el crecimiento del sector en cuanto a la óptica del franquiciante y de los franquiciatarios.

Lee: 7 consejos para elegir la franquicia a tu medida

¿A qué me refiero?, a que seguramente, hablando de empresas franquiciantes, las franquicias podrán tener un crecimiento superior al 10%, probablemente llegando al 12 y hasta el 13%. Por lo tanto, el número de franquicias en México, al final del 2018, rondará las 1,900.

¿Quieres invertir? Te presentamos las franquicias más baratas y las más caras

En cuanto a los puntos de venta franquiciados, yo no sería tan optimista y pienso que un crecimiento del 6% sería de aplaudirse. Estaríamos previendo entonces la apertura de aproximadamente 5,500 nuevos puntos de venta, lo cual no es desdeñable, sobre todo si tomamos en cuenta que estos nuevos franquiciatarios estarán generando alrededor de 45,000 empleos directos.

Lee: Las 10 franquicias más caras y más baratas en México

Las áreas en donde se presentará un mayor crecimiento serán las que en los últimos años han crecido más: salud, belleza, cuidado persona, alimentos, educación y entretenimiento. Seguirán creciendo los giros a los que he llamado emergentes, como pueden ser los relativos a la atención de adultos mayores y de niños, sectores que vienen mostrando un crecimiento sostenido en los últimos años.

Debemos también mencionar a un sector que se incorpora a la industria de la franquicia y cuya evolución será muy interesante observar en 2018, me refiero a las franquicias de gasolineras. La apertura total del mercado ha generado una muy sana competencia entre marcas extranjeras y nacionales.

OPINIÓN: ¿Qué necesita una franquicia para llegar a los mercados internacionales?

En el 2018 veremos cómo algunas de ellas utilizan el modelo de franquicia para atraer a los más de 8,000 empresarios gasolineros que hoy tienen una o más gasolineras que difícilmente podrán enfrentar una equilibrada competencia frente a grupos de 20, 50 y hasta 200 estaciones de servicio.

Inicia el día bien informado Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día. Suscríbete

Así pues, auguro un buen año para las franquicias con un crecimiento sostenido superior al crecimiento de la economía y con la incursión decidida de nuevos giros y jugadores.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión