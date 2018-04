OPINIÓN: La limpieza de internet en China está resultando mala para los negocios

HONG KONG -

(Reuters Breakingviews) La creciente red de censores chinos ha puesto a las tecnológicas bajo aviso. Las bromas y el contenido gay están desapareciendo de la web. Es una nueva señal de que Beijing está vigilando más allá del discurso político. Para el microblog Weibo, de 26,000 millones de dólares, y sus pares, se tornará más difícil tranquilizar a sus usuarios y reguladores.

La campaña de Beijing para limpiar internet ha ganado impulso. La semana pasada, la poderosa Administración Estatal de Radio y Televisión cerró la popular aplicación Toutiao, enfocada en las noticias, por "contenidos vulgares e impropios".

Días después, el 13 de abril, Weibo, que es la respuesta china a Twitter, dijo que eliminará historietas, juegos, videos cortos y similares que promuevan la violencia, la pornografía y la homosexualidad. Una reacción online de defensores sociales enfurecidos por la asociación de los gays con contenidos impropios, en un país donde las relaciones del mismo sexo han sido descriminalizadas, llevó a Weibo a realizar un giro total al menos en esa parte.

Esto ilustra claramente cómo los censores están cambiando los objetivos para Weibo y otras redes sociales como YY, una aplicación de 6,000 millones de dólares para transmitir videos, o el gigante de los videojuegos Tencent, de 488,000 millones de dólares. Beijing ha pasado de apuntar a contenidos políticamente sensibles, a extender su control sobre el discurso cultural y social entre los jóvenes adeptos a la web.

El humor vulgar, los chismes de celebridades, videojuegos populares como el "Grand Theft Auto", e incluso el romance gay ganador del Oscar "Call Me By Your Name" han entrado en las listas negras de diferentes reguladores. Y las listas siguen creciendo.

Los inversores que fueron tomados por sorpresa por las últimas medidas perdieron 2,000 millones de dólares en capitalización de mercado de Weibo el viernes pasado, subrayando los riesgos. Las ganancias se triplicaron con creces el año pasado a 353 millones de dólares e incluso después de la última ola de ventas, las acciones de la compañía cotizada en Estados Unidos acumulan un alza de un 130% en el último año, con una equivalencia de casi 36% las utilidades futuras, según Eikon. Pero un microblog demasiado saneado probablemente aleje a usuarios y anunciantes, golpeando a los resultados.

Un aumento de la censura también augura problemas para tecnológicas extranjeras con aspiraciones de incursionar en la República Popular. Apple ya enfrentó críticas internacionales por eliminar aplicaciones como el New York Times de su tienda de aplicaciones china. Mark Zuckerberg deberá considerar cuánto quiere inclinarse y arriesgarse a una reacción similar, en cualquier iniciativa para lograr el desbloqueo de los servicios de Facebook en el país.

La limpieza de internet en China está resultando mala para los negocios.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión