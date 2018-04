OPINIÓN: El bebé real fortalecerá aún más a la marca más importante del mundo

Nota del editor: Harry Mount es un periodista y escritor británico. Es editor de la revista The Oldie Magazine. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Este artículo se actualizó para reflejar las noticias más actuales.

(CNN) — La noticia de que la duquesa de Cambridge dio a luz a su tercer hijo no tiene felices solamente a sus padres, sino también a los monárquicos británicos (de los que yo soy parte). La sucesión directa de la familia real ahora está muy bien asegurada.

La regla de la monarquía (y de las familias aristócratas) era tener un heredero y un sustituto. Eso significaba tradicionalmente tener dos hijos, aunque en el caso de la familia real, las hijas del monarca (o el hijo mayor del heredero, como el príncipe Guillermo) heredan antes que sus tíos o sus primos varones. Así, la nueva bebé se volverá automáticamente la quinta en la línea de sucesión al trono.

El republicanismo no ha sido una causa muy popular en Reino Unido desde la Guerra Civil del siglo XVII, cuando ejecutaron a Carlos I y Oliver Cromwell gobernó el país.

Desde hace 81 años (incluso desde la crisis de la abdicación de 1936, cuando Eduardo VIII cedió su trono para casarse con una estadounidense divorciada, Wallis Simpson), deshacerse de la monarquía ha sido un tema del que simplemente no se habla. El apoyo a la familia real suele ser firme cada vez que se hacen encuestas de opinión.

La otra crisis importante ocurrió tras la muerte de la princesa Diana. El respaldo a la monarquía se redujo momentáneamente porque algunas personas (erróneamente, en mi opinión) pensaron que la reina no se había comportado idealmente porque se quedó en Balmoral inmediatamente después de la muerte de Diana en vez de regresar al palacio de Buckingham a toda prisa para poner la bandera a media asta en honor a la princesa difunta. Sin embargo, el apoyo a la familia se recuperó pronto.

Tal vez hayas pensado que la era moderna atemperaría el afecto aparentemente anticuado por la reina. De hecho, en la era de las redes sociales, las noticias sobre la familia real se consumen más vorazmente y a una escala mucho mayor. Claro que si lo ves objetivamente, la monarquía —la idea de que alguien herede el derecho de gobernar— un país parece un sistema absurdo. Pero de hecho, desde el punto de vista lógico, se puede ver por qué a la gente le atrae el concepto.

