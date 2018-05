OPINIÓN. No le digan "idiota" a Trump; díganle lo que es: un hombre maquinador

Nota del editor: Paul Begala es estratega demócrata y analista político de CNN. Fue asesor político de la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 y asesor de Clinton en la Casa Blanca. Fue asesor de Priorities USA Action, un supercomité de acción política a favor de Hillary Clinton. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(CNN) — Hay que agregar al jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, a la lista asombrosamente larga de asesores cercanos de Donald Trump que presuntamente han descalificado su intelecto, en este caso diciéndole "idiota" al líder del mundo libre. Kelly dijo que la noticia era "puras patrañas".

Lee: Kelly niega que llamara "idiota" a Trump como reportó NBC

Sin embargo, Kelly revela más por lo que no dijo. No dijo que Trump es brillante. No dijo que está comprometido. No dijo que se mete de lleno en las cuestiones increíblemente difíciles que pasan por el Despacho Oval todos los días. El silencio de Kelly en esas cuestiones es revelador.

Claro que el exsecretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que Trump es "un ******* imbécil" y luego se rehusó heroicamente a participar en el ritual deshonesto de negarlo. Tillerson le dijo a Jake Tapper, de CNN: "No voy a meterme en esas minucias".

Según un reportaje de BuzzFeed, H. R. McMaster, asesor de seguridad nacional, dijo que Trump es un "idiota", un "tonto" y un hombre con el cerebro de un "niño de kínder".

En Fuego y Furia, el libro de Michael Wolff (que debe tomarse con toda una montaña de reservas), el exjefe de gabinete, Reince Prebius, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dicen que Trump es un "idiota". El entonces asesor económico, Gary Cohn, dijo que Trump es "tonto [como un mojón]" y "un idiota rodeado de payasos". (Cabe señalar que esto pasó cuando el mismo Cohn era una de las personas que rodeaba al presidente. Entonces ¿él también es un payaso?). Además, se reportó que el multimillonario Rupert Murdoch dijo que Trump era un ***** idiota" tras hablar por teléfono con él sobre inmigración.

Este es el Donald Trump retratado por el controvertido libro ‘Fuego y furia’

Empiezo a ver un patrón en esto. Los más allegados a Trump piensan que… bueno, es bastante claro qué piensan. Pero no estoy de acuerdo. Yo creo que Donald J. Trump es brillante. No en el sentido intelectual, pero creo que su inteligencia es innegable. Tiene inteligencia callejera, es astuto y listo. Nadie puede ser tan maquinador y ser un idiota.

¿Por qué la discrepancia? ¿Por qué yo, como analista externo, veo una inteligencia que los más cercanos a Trump no ven? Porque hay diferentes tipos de inteligencia que sirven para diferentes propósitos. La clase de inteligencia que creo que Trump tiene es enormemente útil cuando quieres, digamos, ser político… mejor aún si quieres ser demagogo.

Tiene una inteligencia cínica e innata para detectar lo que sus bases quieren oír. Es como un zahorí de división, prejuicio y estereotipos. Su incansable repetición histórica (no hay colusión, no hay colusión, no hay colusión) está diseñada brillantemente para decir lo que la gente que está predispuesta a aceptarlo quiere oír. Olvídate de la realidad objetiva de que su presidente de campaña, su hijo y su yerno se reunieron con rusos que prometieron entregar información comprometedora que el gobierno ruso tenía sobre Hillary Clinton, lo que refuerza la idea de que Robert Mueller debería estar investigando una posible colusión.

OPINIÓN: El método en la locura que impera en la Casa Blanca

Tiene una sensibilidad infalible para llamar la atención de los medios, ya sea asumiendo un pseudónimo y filtrando el mito del "mejor sexo de mi vida" en las publicaciones sensacionalistas de Nueva York, o dominando las charlas de oficina de todo el país atacando a los jugadores de la NFL que se arrodillan cuando suena el himno nacional. Es como si supiera lo que cualquier fanfarrón en un bar va a decir antes de que lo diga.

Su tendencia a recurrir a motes de tercero de primaria indudablemente desvirtúa el discurso, pero otras personas supuestamente sofisticadas los repiten: "Ted el mentiroso", "el pequeño Marco", "Hillary la retorcida". ¿Quién es el idiota entonces?

OPINIÓN: Stormy y el escándalo sirven a los propósitos de Trump

El problema es que aunque la inteligencia idiosincrásica de Trump bastó para llevarlo a la Casa Blanca, no le sirve mucho para ser presidente. Según la mayoría de las versiones, carece de la curiosidad generalizada, la profundidad política, el escepticismo saludable ante sus propias posturas, la capacidad de atención, la apreciación del detalle y, sobre todo, la humildad intelectual que los presidentes exitosos deben tener.

Servir en la presidencia de Clinton, en el Ala Oeste, fue el pináculo de mi carrera. Es la persona más inteligente que conozco y nunca actuó (ni se sintió) como si fuera la persona más inteligente de la sala. Combinaba su intelecto sorprendente con una empatía inconmensurable y esa combinación sacaba lo mejor de todos los que lo rodeaban. No solo quería saber: quería entender. Luego, integraba la nueva información sobre los precios de los productos agrícolas y los cruzaba con el informe más reciente sobre el presupuesto de las fuerzas armadas francesas y veía los diferentes matices del mundo. Es imposible imaginar a alguno de sus asesores más cercanos mostrando tal desprecio por él como lo muestran los asesores de Trump.

OPINIÓN: La incómoda relación de Trump y su gabinete

Finalmente, una advertencia para los demócratas. No ataquen la inteligencia de Donald Trump. Los liberales ya adolecen de la soberbia de creerse más inteligentes y pueden ser insufribles. Además, de una forma extraña, decir que el presidente Trump es estúpido solo sirve de excusa para sus actos maliciosos.

Noticias del día Dos envíos de lunes a viernes con las noticias más importantes. Suscríbete

No le digan "imbécil" o "idiota"; díganle lo que es: un hombre maquinador, un timador corrupto, un demagogo peligroso y divisivo y, lo más esclarecedor, un hombre que ganó en 30 estados en las pasadas elecciones y que bien podría volver a ganar si los demócratas no dirigen sus ataques más efectivamente.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión