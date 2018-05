OPINIÓN: El nuevo servicio de citas de Facebook probablemente nos conozca mejor

Nota del editor: Kara Alaimo es profesora asistente de Relaciones Públicas en la Universidad Hofstra, Estados Unidos. Es autora del libro Pitch, Tweet, or Engage on the Street: How to Practice Global Public Relations and Strategic Communication y fue vocera de asuntos internacionales del Departamento del Tesoro en la presidencia de Obama. Síguela en Twitter como @karaalaimo. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

(CNN) — Sin importar qué pienses sobre las intrusiones de Facebook en tu privacidad, parece que la red social omnisciente dio en el clavo con una función que usaría ese poder para hacer el bien y ayudar a una parte considerable de sus usuarios: los solteros. El martes 1 de mayo, la red social anunció el lanzamiento de un servicio para encontrar pareja.

El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, señaló que la función es "para desarrollar relaciones a largo plazo, no nada más para ligar". Los usuarios que opten por participar harán clic en un ícono en forma de corazón en su perfil y se les pedirá que creen un perfil, que elijan eventos cercanos para asistir, que vean los perfiles de otros solteros que también asistirán y que empiecen a comunicarse con estas personas.

De hecho, parece que esta información sí te sirve.

En el Estudio del Desarrollo de los Adultos de la Universidad de Harvard, uno de los estudios con humanos más largos que se ha llevado a cabo, se determinó que una relación buena es uno de los factores más importantes para nuestra salud y nuestra felicidad. Probablemente no haya una organización en la Tierra en mejores condiciones de aprovechar lo que sabe de sus usuarios solteros.

Sin embargo, luego de que se diera a conocer en marzo de que una empresa de consultoría política, a la que la campaña de Donald Trump contrató, tuvo acceso a la información de decenas de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, muchos estamos preocupados (con razón) de cuánto sabe Facebook sobre nosotros… y qué hace con esa información.

Pero en este caso, toda esa "inteligencia" puede beneficiar de verdad a los usuarios de Facebook. Si usas ávidamente la red social, puedes estar seguro de que te "entiende" de formas asombrosas.

En un estudio que llevaron a cabo investigadores de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Cambridge se determinó que la información de Facebook se podría usar para entender la personalidad de una persona con más precisión que como la entienden sus amigos y sus familiares. Un analista de datos de Facebook se dio cuenta de que también podía predecir con exactitud qué relaciones entre los usuarios de Facebook podrían durar.

Si Facebook aprovecha su información y su poderío analítico para empatar a personas con personalidades, intereses y valores compatibles, la empresa les ayudaría a encontrar parejas adecuadas, posiblemente mejores que los que ellos elegirían por su cuenta. En un estudio de Match.com, por ejemplo, se determinó que la clase de parejas en la que las personas estaban interesadas fueron diferentes de las que pensaron que les interesarían.

Facebook afirma que la nueva función no empatará a personas que ya son amigas en Facebook. Es una función de privacidad importante y tiene lógica, ya que se supone que si son amigos, ya se conocen.

Pero hay algo que serviría para mejorar este servicio: dejar que los usuarios vean a los amigos de sus amigos. Tener citas sería más seguro y más cómodo —además de que fomentaría una conducta mejor— si las personas que se encuentran por primera vez tienen amigos en común. Además, al menos será posible, si no es que probable, que las personas que tienen amigos en común se lleven bien, que tengan valores e intereses parecidos, etc.

Las prácticas de Facebook le han valido la censura y la desconfianza de sus usuarios. Muchos de plano lo abandonaron. Pero esta nueva función es un ejemplo de la forma exacta en la que la red social debería usar la información que compartimos: ayudar a los usuarios a llevar vidas más plenas, felices y sanas.

Apuesto que este servicio le gustará a mucha gente.

