Gabriela Cuevas renuncia al PAN para apoyar a López Obrador

La senadora dice que no se han logrado cumplir los anhelos de inclusión, pluralismo y desarrollo, y que se tiene una deuda con millones de familias.

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La senadora Gabriela Cuevas anunció este domingo que renuncia al Partido Acción Nacional para apoyar a Andrés López Obrador en su carrera a la Presidencia de la República.

“En los últimos 23 años, en las distintas responsabilidades donde tuve la oportunidad de trabajar, entregué resultados a los ciudadanos y al PAN. Gracias a la confianza de la gente, ganamos juntos todas las elecciones en las que competí. Pero hoy es momento de decisiones claras. El país lo exige. Mis convicciones están firmes: anhelo una vida más democrática, más justa y más libre para México”, expresó en un mensaje en redes sociales y como parte de una conferencia de prensa.

Lee: López Obrador presenta a los jefes de su campaña

La exdelegada en Miguel Hidalgo dijo que las democracias dan el derecho y la libertad de cambiar el rumbo y que su compromiso es tomar el riesgo de participar.

Afirmó que la única forma de hacer realidad el cambio democrático es con la participación y que hoy, “después de 18 años de gobiernos de alternancia, lo tengo claro: no fue suficiente”.

Cuevas manifestó que no se logró cumplir con los anhelos de inclusión, pluralismo y desarrollo, y que se tiene una deuda con millones de familias que no pueden esperar más.

Recomendamos: Del 'cállate, chachalaca' al 'Amlodipino' de López Obrador

“De la misma forma que en el año 2000 fui parte del movimiento que logró la alternancia en la Presidencia de la República. En 2018, he decidido con la misma convicción democrática unirme al movimiento plural que ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, argumentó.



El coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera Ávila. apuntó que la decisión de Cuevas responde a "un interés político personal" de la legisladora, quien pedía una posición plurinominal que el partido blaquiazul no le podía garantizar, según un comunicado del PAN.

“Respeto los legítimos intereses personales de cada persona, pero no pueden estar por encima del objetivo común. No comparto que al no lograr sus objetivos personales busque otro camino, pero la respeto”, subrayó Herrera Ávila.