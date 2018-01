Las vueltas de la vida: AMLO suma a Cuevas, Cuauhtémoc y Fujiwara

El presidenciable de Morena da la bienvenida a la senadora que pagó su fianza en 2005 para que no se victimizara por el desafuero, y al exfutbolista, enemigo político de Graco, antiguo amigo de AMLO.

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La vida da muchas vueltas, y así lo demuestran las recientes alianzas políticas de Andrés Manuel López Obrador.

El abanderado presidencial de Morena dio la bienvenida este fin de semana a dos personajes que hubiera parecido impensable ver junto a él: el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, actual alcalde de Cuernavaca, y la senadora Gabriela Cuevas, quien para unirse a esta campaña renunció al PAN, partido al que perteneció desde los 15 años.

Bienvenidos Cuauhtémoc Blanco y la senadora, Gabriela Cuevas. La patria es primero.



Juntos haremos historia. pic.twitter.com/wjvnxWtLdw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 21, 2018

Además, López Obrador anunció que se suma a Morena el exdiputado federal por Nueva Alianza René Fujiwara Montelongo, de la exdirigente del sindicato de maestros Elba Esther Gordillo, a quien el aspirante ha acusado de que "ayudó en el fraudé electoral de 2006" y que "desde luego que es corrupta", en tanto que se refiere al Panal como "Nueva Transa".

La reconciliación

La historia de reconciliación con la senadora Gaby Cuevas se remonta a los tiempos del desafuero de López Obrador. En abril de 2005, la política mexicana llevaba 11 meses a la expectativa, desde que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del entonces jefe de Gobierno, para juzgarlo por no cumplir una suspensión en la expropiación de un predio llamado El Encino.

Consumado el desafuero, un juzgado inició el proceso penal contra López Obrador, que ya había amenazado con que seguiría con su aspiración presidencial desde la cárcel, si era necesario.

Pero entonces se anunció que no habría orden de aprehensión ni presentación. Dos ciudadanos habían pagado la fianza de 2,000 pesos para que el político de origen tabasqueño pudiera enfrentar el proceso en libertad. Horas después se supo que habían sido dos diputados panistas de la ciudad: Jorge Lara y Gabriela Cuevas, quienes así pretendían evitar la victimización del aspirante presidencial.

"Que enfrente el juicio y la ley en libertad. Ya no queremos que siga utilizando ni las instituciones ni los recursos públicos para manipular y guardar sus propios errores, mucho menos para hacer un proceso de engaño para la ciudadanía", dijo Cuevas en conferencia de prensa.

13 años después, Cuevas se acabaría uniendo a López Obrador.

“Lo que me gusta del proyecto que encabeza Andrés Manuel tiene que ver con un proyecto de reconciliación, de inclusión, de libertades, de pluralismo. Hay que reconocer, y creo que también hay que hacer autocrítica, porque estos 18 años de gobiernos de alternancia partidista también yo he estado ahí, como panista por supuesto que he estado ahí, y creo que nos ha faltado cumplirle a millones de familias”, comentó este lunes a Milenio TV.

Tras la renuncia de Cuevas, el PAN se apresuró a emitir un comunicado en el que aseguró que esta salida ocurría porque "no se le garantizó a la senadora una diputación federal plurinominal que exigía al partido, al no ser aún los tiempos de definición para ello". Ella no ha dado a conocer si contenderá por algún cargo a través de Morena.

UNIDOS POR EL DESAFUERO (Y CONTRA GRACO)

López Obrador y Cuauhtémoc Blanco comparten desgracia y némesis políticos: enfrentar un proceso de desafuero y Graco Ramírez.

En diciembre de 2016, el Congreso de Morelos inició un proceso de juicio político contra el alcalde de Cuernavaca por irregularidades en la acreditación de su residencia en el municipio, ausencias reiteradas del cargo y por aceptar donaciones sin la consulta y autorización del cabildo.

Entonces le surgió una defensa inesperada. López Obrador salió a intervenir en su favor y aseguró que querían desaforarlo por venganza política. Quizá le recordó el procedimiento iniciado en su contra en 2005.

En el caso Cuauhtémoc Blanco, legalidad aparte, es evidente que se trata de una venganza. No al desafuero para inhabilitar en lo político. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 18, 2016

Blanco llevaba meses de desencuentro con el gobernador Graco Ramírez por su rechazo al mando único policial, coordinado a nivel estatal.

El exfutbolista profesional, que llegó a la alcaldía abanderado por el Partido Socialdemócrata, rompió con éste a mediados de 2016 y meses después se sumó al Partido Encuentro Social (PES). Cuando en diciembre pasado el PES empezó a negociar una posible coalición con Morena, propuso que Blanco fuera el candidato a gobernador de Morelos. Y, en un nuevo giro de la vida política, Morena accedió a someter a su propuesta de candidato, el senador Rabindranath Salazar, con Blanco a través de una encuesta para definir al abanderado de la alianza.

López Obrador tenía motivos para apoyar a Blanco frente al gobernador Graco Ramírez, ya que después de haberlo apoyado para llegar al cargo, el día que Ramírez asumió la gubernatura anunció su apertura para dialogar con el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, lo que desató el enojo del tabasqueño, que lo acusó de traición. Fue el fin de una larga relación política, pues incluso el ahora mandatario estatal fue uno de quienes invitaron al exjefe de Gobierno a afiliarse al PRD.

EL NIETO DE GORDILLO SE SUMA A AMLO

Después de la sorpresa de Gaby Cuevas vino la de René Fujiwara. El nieto de Elba Esther Gordillo publicó este lunes en sus redes sociales un llamado para que todos los maestros, base de Nueva Alianza, rechacen la coalición de su partido con el PRI y den su apoyo a Morena. En un texto de casi 1,500 palabras, el exlegislador afirma que López Obrador es quien mejor conoce el país.

"Lo que hoy México necesita no son tecnócratas educados en salones internacionales alejados de la realidad nacional", señala en referencia al candidato priista, José Antonio Meade. Defiende que ni él, ni el tabasqueño ni la sociedad son los mismos que en 2006, y afirma que López Obrador está con los maestros y maestras.

El texto del exintegrante de Nueva Alianza cuestiona qué pensarán los maestros de tener de coordinador de campaña a la Presidencia al exsecretario de Educación Aurelio Nuño, a quien acusó de hacer "de su desprecio a los maestros una política de Estado". Fujiwara incluso anticipa que el Panal perderá el registro y le dedica un "que en paz descanse".

El mes pasado, el padrastro de Fujiwara, Fernando González, acudió a un mitin de López Obrador en Hidalgo. Aunque el precandidato negó que González, yerno de Gordillo y exsubsecretario de Educación, tenga algo que ver con su campaña, el exfuncionario aseguró en entrevista con El Universal que el magisterio apoyará a López Obrador para ser presidente.