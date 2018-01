¿Quién es Eduardo Ramírez Aguilar, el político que se rebeló al PVEM en Chiapas?

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La alianza PRI-PVEM en Chiapas sigue en el aire y un político local se está convirtiendo en protagonista de esta historia.

Eduardo Ramírez Aguilar, quien aspira a la gubernatura, se mantiene en rebeldía ante lo que acusa es un intento de "imposición" del senador priista Roberto Albores Gleason como candidato de la alianza Todos Somos Chiapas.

Aunque el pasado jueves ambos partidos lograron registrar su coalición en el último minuto, Ramírez Aguilar critica el acuerdo y ha advertido que el PVEM podría abandonarlo para ir por su cuenta en la elección estatal.

¿Quién es y qué es lo que exige?

De 'sangre verde'

Ramírez Aguilar se formó en el PVEM desde su juventud. Con el partido logró ganar la alcaldía de Comitán de Domínguez, municipio de donde es originario. En 2012, obtuvo una curul en la Cámara de Diputados, que dejó para incorporarse a la administración del pevemista Manuel Velasco como secretario de Gobierno.

La rebelión

El 19 de enero pasado, el político de 40 años manifestó su inconformidad con el proceso interno para la elección del candidato a gobernador del bloque formado entre el PRI y el PVEM. "Se me ha notificado que la candidatura al gobierno del estado será (definida) de una manera antidemocrática, sin una consulta clara", dijo entonces en un video de dos minutos. Además, llamó a los ciudadanos a movilizarse contra esa decisión.

Las protestas

Desde ese día, Ramírez Aguilar comenzó una serie de movilizaciones por Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, para conformar el movimiento #PorLaDignidadEnChiapas. En ellas informó que renunciaría a su militancia y al liderazgo dentro del partido. Sin embargo, la dimisión no fue aceptada por la dirigencia nacional del PVEM, según explicó el área de prensa. Posteriormente, el priista Roberto Albores Gleason se registró como precandidato del PRI.

¿Y la alianza?

En medio de estas tensiones, el PRI y el PVEM lograron dar oxígeno a su alianza en la entidad al registrarla en el Instituto Electoral local. Ramírez Aguilar dijo entonces que la medida enviaba una señal positiva sobre la posibilidad de que se abriera el proceso para elegir al candidato común. Sin embargo, después advirtió que si no se garantiza que la selección del abanderado será transparente, con una consulta a la militancia, la coalición aún podría romperse. "Hay reuniones donde dicen que no quieren una consulta a la base, que no quieren una consulta a población abierta", comentó en entrevista a Radio Fórmula.

¿'Coqueteo' con el Frente PAN-PRD-MC?

Si bien Ramírez Aguilar ha manifestado que quiere continuar al interior del PVEM en busca de la nominación y que no ha recibido ofertas de otros partidos o coaliciones como Por México al Frente, hay versiones de prensa en el sentido de que existen esos acercamientos. Mientras tanto, él no ha descartado del todo esa vía y ha anticipado que en los días siguientes se definirá el rumbo del PVEM de cara a la elección del 1 de julio.

