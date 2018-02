El INE sanciona al Partido Verde con 10.8 millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este miércoles por unanimidad una multa de 10 millones 799,789 pesos para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por incluir 34 vuelos que fueron realizados en su Informe Anual de Egresos de 2013.

No se tuvo certeza de cómo se realizaron los gastos por concepto de transportación aérea y no encontró documentación en la Dirección General de Aeronáutica Civil que acreditara los vuelos, explicó el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, de acuerdo con un comunicado del instituto.

“La investigación permite concluir que en los registros oficiales de las autoridades aeronáuticas del país no existe registro o plan de vuelo de estos 34 supuestos vuelos que sí fueron pagados por el Partido Verde a Grupo México de Convenios Internacionales. Y la empresa de Servicios Integrales de Aviación, propietaria de la aeronave, niega haber realizado esos viajes”, abundó Murayama.

Grupo México de Convenios Internacionales no atendió a ninguna solicitud de la autoridad, por lo que se comprobó que actuó como una empresa fachada para transferir recursos del partido político a particulares.

Se multó al PVEM por no entregar la documentación para acreditar los gastos por los servicios realizados por las dos empresas por 530,000 pesos y 5 millones 3999.894 pesos, respectivamente. La investigación al Grupo México de Conveniones Internacionales encontró que no se prestaron los servicios, la empresa no se dedica al transporte aéreo y subcontrató a otra empresa que niega haber realizado los vuelos.

La multa, equivalente al 200% del monto involucrado, será destinada al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).