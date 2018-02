Morena y el PRI de Puebla declaran la guerra (política) a Moreno Valle

PUEBLA (Expansión) -

La oposición en Puebla se lanzó contra el exgobernador Rafael Moreno Valle, a quien señalan de buscar "reelegirse" a través de su esposa, Martha Erika Alonso, abanderada del Frente PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

Enrique Doger, del PRI, y Miguel Barbosa, de Morena, arrancaron precampañas con descalificaciones hacia la pareja panista, e incluso el abanderado del tricolor adelantó que si gana la elección del 1 de julio investigará las supuestas irregularidades cometidas en el sexenio del exmandatario (2011-2017).

"Vamos a ganar el gobierno y habrá una exhaustiva investigación sobre las irregularidades que se cometieron", dijo a reporteros, al ser cuestionado sobre si metería a Moreno Valle a la cárcel, durante el inicio de sus actividades proselitistas en las instalaciones de la Confederación Nacional de Trabajadores (CTM), en el centro de la Ciudad de Puebla.

"Este gobierno ya se debe ir porque son lo mismo. Es Rafael Moreno Valle (...) ya no queremos más de lo mismo, porque nos quieren engañar. Nos dicen que ahora sí es diferente, pero como dice el dicho: 'se podrán cambiar el nombre, pero no cambian la historia' , porque la candidata de Acción Nacional es la continuidad de Rafael Moreno Valle, y es algo que no podemos permitir", abundó.

BARBOSA LLAMA 'EMPERATRIZ' A ALONSO

El abanderado de Morena, Miguel Barbosa, acompañado por Andrés Manuel López Obrador, llamó a los poblanos a no permitir la continuidad del morenovallismo, a quien comparó con el segundo emperador de México.

"El pueblo de Puebla no va a permitir que el emperador Rafael Maximiliano de Habsburgo ejerza su tercera gubernatura. No lo vamos a permitir. Ya fue gobernador de 2011 a 2017, ya fue gobernador con Tony Gali. Ahora quiere ser gobernador dejando a su esposa, la emperatriz Martha Erika Carlota", ironizó en un mitin en el municipio de Pahuatlán del Valle, en la Sierra Norte del estado.

El aspirante presidencial, por su parte, defendió la candidatura de Barbosa, al asegurar que no es producto de una imposición y que fue elegido porque ganó la encuesta que se aplicó en Morena. López Obrador estará hasta el 6 de febrero en Puebla, donde recorrerá 15 municipios para promover a Barbosa.

Martha Erika Alonso tiene programado iniciar sus actos proselitistas después de las 19:00 horas en un salón social en la Ciudad de Puebla. Estará acompañada por el virtual candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya.