López Obrador abre frente contra intelectuales

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena, se lanzó contra dos intelectuales que criticaron su campaña: el director de la revista Letras Libres, Enrique Krauze, y Jesús Silva-Herzog Márquez, articulista del periódico Reforma.

El cruce comenzó luego de que este lunes Silva-Herzog Márquez publicó el artículo "AMLO 3.0", en el que describe al aspirante como "un político pragmático", "sin nervio ideológico ni criterio ético para entablar alianzas", en referencia a que el líder de Morena ha invitado a integrantes de otros partidos y equipos a sumarse a su campaña.

"Del extremo del sectarismo, López Obrador se ha desplazado al punto contrario: el oportunismo. Su coalición no es ya ni sombra de su base política. Morena ha sido traicionado antes de ganar el poder. El caudillo lo ha entregado al cálculo de sus ambiciones. La lealtad de hoy puede vencer a la deshonestidad de ayer; los mafiosos pueden transformarse en abanderados de la regeneración nacional, los bandidos pueden ser perdonados por la infinita bondad del prócer. Morena ya ha sido sacrificada. Al caudillo le sirven los foxistas, los calderonistas, los zedillistas, los salinistas. Todos caben", indica el articulista.

Además, Silva-Herzog Márquez compara esta postura del presidenciable con el priismo.

"Su política no es nueva. La conocemos en México como priismo. López Obrador ha vuelto a sus orígenes: ha fundado un partido con la ambición de recoger a todos los ambiciosos, un partido en el que las ideas no importan. Ha fundado un partido para que la política no castigue a nadie", agrega en su texto.

Réplica

López Obrador no se quedó callado. En cambio, descalificó al opinador, a quien tachó de ser articulista de la mafia del poder y de buscar cuestionarlo desde "hace tiempo".

Hace tiempo que Jesús Silva-Herzog Márquez me cuestiona con conjeturas de toda índole. Hoy, en el periódico Reforma, me acusa sin motivo de oportunista. Ni modo, son tiempos de enfrentar a la mafia del poder, a sus secuaces y articulistas conservadores con apariencia de liberales — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 5, 2018

Silva-Herzog Márquez respondió también por Twitter, donde pidió al líder de Morena tolerancia respecto a la discrepancia y no considerarla como inmoralidad.

Ojalá aceptara alguna vez, don @lopezobrador_ que la discrepancia no es inmoralidad. Criticarlo a usted no es entregarse a la mafia. Si no aceptamos que hay razones para el desacuerdo, el diálogo no tiene sentido. — Jesús Silva-Herzog M (@jshm00) February 5, 2018





Lea a Alejandro Rossi, @lopezobrador_

El talante liberal es la convicción de que un error intelectual no supone necesariamente un defecto moral. De esa premisa... se desprende la verdadera tolerancia intelectual, tan distinta a la aceptación cobarde o a la incapacidad crítica. — Jesús Silva-Herzog M (@jshm00) February 5, 2018

Retador

Krauze, por su parte, citó el mensaje de López Obrador para señalar que "el mesianismo condena" e, igualmente, pronunciarse a favor del debate.

El mesianismo condena. El liberalismo debate. https://t.co/caDgHYwGtG — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) February 5, 2018

López Obrador también tuvo palabras para Krauze, a quien ubicó en la misma categoría de "conservador con apariencia de liberal".

Enrique Krauze: en buena lid y con todo respeto, tú también eres de aquellos profundamente conservadores y que simulan, con apariencia de liberales. Y por su puesto que acepto la crítica y respeto el derecho a disentir. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 6, 2018

El historiador reviró a López Obrador, cuyo concepto de liberalismo cuestionó, y lo volvió a llamar al debate.

Andrés Manuel López Obrador: en buena lid y con el mismo respeto, creo que tu concepto de liberalismo está profundamente equivocado. Hallemos el espacio para debatirlo. https://t.co/QqSaDP4iPS — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) February 6, 2018

No es la primera vez que Krauze critica a López Obrador; su artículo de 2006 "El mesías tropical" "perfilaba a Andrés Manuel López Obrador como un hombre que había mostrado claramente esas características de culto a la personalidad y de rigidez ideológica", según las propias palabras del escritor.

Hasta ahí, por ahora, el intercambio de mensajes, aunque López Obrador dedicó en Facebook otra indirecta a "ya sabes quién", que lo llamó "oportunista".