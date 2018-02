El PAN prepara su elección interna para votar por Anaya... o por Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

En 1976, México tuvo unas elecciones presidenciales en las que solo hubo un candidato, José López Portillo, debido a que los partidos de oposición no presentaron abanderado o se alinearon con el PRI. Este 2018, los panistas vivirán una contienda interna similar, ya que el domingo acudirán a las urnas para elegir como abanderado presidencial a Ricardo Anaya... o a Ricardo Anaya.

No es la primera vez que sucede. En 1999, Vicente Fox también fue el único que se registró en la búsqueda de la candidatura presidencial panista. La votación se realizó en septiembre de ese año y, aunque participó menos de 50% de los militantes, el partido declaró que Fox había logrado el respaldo necesario para ser su abanderado.

Este miércoles, el PAN informó en un comunicado que se está preparando para instalar más de 1,000 casillas en todo el país el próximo 11 de febrero, día que termina el periodo de precampañas. Y como una elección interna no funciona con las mismas reglas que la oficial, no hay veda electoral ni nada que impida seguir haciendo proselitismo ese día. Así, mientras los panistas acuden a las urnas, su ya casi candidato tendrá un gran acto de cierre de precampaña en el centro del país.

¿Por qué hacen una votación, si ya saben quién va a ganar?

Porque ya estaba decidido que habría elección. El 20 de octubre, el partido aprobó que el candidato presidencial se decidiría con la votación de los militantes, y el 9 de diciembre se emitió la convocatoria correspondiente. El presidente de la Comisión Organizadora Electoral del PAN, Gildardo López, explicó a Expansión que se tiene que seguir con la formalidad del proceso "en cumplimiento a los estatutos y reglamentos del PAN". Aseguró que se esperaba que hubiera más contendientes, pero las circunstancias y negociaciones políticas llevaron a que solo Anaya se registrara.





Este 11 de febrero, @AccionNacional llevará a cabo la #ElecciónInternaPAN. Invitamos a todos los militantes activos a que acudan a los centros de votación; ubica el tuyo en https://t.co/nuTbTwStjA ¡#CambiemosLaHistoria! https://t.co/MDfTRV8bOG pic.twitter.com/HpRdc2QJTr — Acción Nacional (@AccionNacional) February 8, 2018

¿Sólo habrá votación por Anaya para candidato presidencial?

No. En cuatro estados sí hay algún tipo de proceso interno. En Nuevo León, se elegirá a cinco candidatos a diputados federales y a 21 candidatos a alcaldes. En Michoacán, los panistas votarán por 16 candidatos a alcaldes, y en Puebla, por tres. En Baja California, habrá una consulta a la militancia para que finalmente sean designados los candidatos estatales al Congreso. Las demás candidaturas en todo el país fueron designaciones de los dirigentes, y para algunos cargos el blanquiazul no tiene candidatos propios porque los puestos se cedieron al PRD o a MC, con los que el PAN integra la coalición Por México al Frente. Aun así, en todo el país los panistas están llamados a refrendar a Anaya.

¿Quiénes pueden votar?

Solo los militantes panistas, más de 281,000 afiliados, según el padrón actualizado. Las casillas estarán abiertas de 10:00 a 16:00 horas. "Anaya saldrá más investido de legitimidad, aun cuando sea el único aspirante, pues, de un proceso en donde de verdad esperamos una alta participación", aseguró Gildardo López. El PRD y MC validarán que Anaya sea su candidato oficial por otras vías: MC con una Asamblea Electoral Nacional, que se celebrará la próxima semana.





Todo listo en @AccionNacional para la elección interna. Te invito a participar en tu centro de votación para elegir juntos al próximo Presidente de México, Ricardo Anaya. https://t.co/Bzq95LXk30 pic.twitter.com/SrUDO6Kx4x — Damián Zepeda (@damianzepeda) February 7, 2018

¿Cuánto va a costar esto?

¿Quieres más noticias como esta? Mantente informado el acontecer político en México y el mundo Suscríbete

Va a haber 1,245 centros de votación con 1,457 mesas directivas, integradas por presidente, secretario y dos escrutadores. La Comisión Electoral del blanquiazul no sabe cuánto va a costar esto, pero asegura que no es mucho dinero. "Salvo la impresión de la boleta, contamos ya con todo el material, en la Comisión Electoral tenemos todo el material de los procesos pasados, no estamos adquiriendo nuevo material. Y en el caso de las mamparas y urnas, son los OPLES (institutos electorales locales) los que nos apoyan con eso. No entraña mayor gasto", explicó López.

¿Y Anaya también va a ir a votar?

Hasta ahora solo se sabe que ese día va a tener un gran cierre de precampaña, el cual, según el PAN, no choca con que haya elecciones ese día. "Él va a estar cerrando en un evento como candidato del Frente, y el proceso del domingo es del PAN", dijo López.