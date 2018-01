Reseña: AirPods, lo mejor de Apple en un lustro

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Se burlaron de ellos cuando Apple los presentó ante el mundo, la gente hizo memes y videos en donde aseguraban que la empresa tenía un plan maquiavélico: que los usuarios los tuvieran que reemplazar una y otra vez por lo fácil que sería perderlos; sin embargo, los AirPods son el producto más novedoso que la compañía de la manzana ha lanzado en los últimos cinco años y estas son las razones.

Cambian el paradigma de lo inalámbrico

La principal y más simple razón para convertirlos en los mejores earbuds del mercado – auriculares independientes 100% inalámbricos–, es que no solo funciona como prometen hacerlo, sino que redefinen el concepto de tecnología inalámbrica para los usuarios de Apple.

Su diseño puede parecer extraño, su material puede verse incómodo o poco práctico, pero pese a todos los comentarios negativos su uso es simple y sencillo. Gracias al microchip W1 dentro de los auriculares, basta con abrir el estuche que los contiene y acercarlos a tu iPhone para que los detecte y con solo oprimir un botón estarán conectados a tu teléfono a partir de ese momento y cada vez que los tomes del estuche y los coloques en tus oídos.

Una vez enlazados, estos podrán conectarse con cada uno de tus dispositivos Apple: iPad, Macbooks o iMac.

Eso sin duda es la mayor propuesta detrás de los AirPods: cambiar la idea que la gente tiene de la tecnología inalámbrica. Si el futuro de los gadgets es inalámbrico, sin duda tiene que ser un futuro como el que Apple presenta aquí. Nada de menús de conectividad, nada de prender el Bluetooth del equipo y buscar el dispositivo, nada de descargar aplicaciones especiales. Simplemente tomar el producto y usarlo de forma transparente y sencilla.

Batería

Uno de las grandes problemas de dispositivos como los earbuds es la batería. Dado que cada auricular puede funcionar de forma independiente requieren de un batería y por su tamaño esta no puede ser muy grande o de lo contrario parecería que el usuario carga tapones, estorbosos e incómodos. Como resultado, muchos de estos dispositivos ofrecen entre dos y tres horas de reproducción de audio continuo. Bueno para realizar un carrera rápida, pero malo para el uso diario de la mayoría de las personas.

Aunque Apple promete cinco horas, la realidad es que la promesa es casi correcta. En las pruebas diarias alcanzamos hasta 4 horas y media de reproducción de música continua. Pero más que la duración de la batería de los auriculares, el estuche –que en efecto luce casi idéntico al del hilo dental– ofrece cuatro cargas completas de los AirPods. Con eso, Apple ofrece una solución de audio por la cual no tienes que preocuparte de cargar cada día.

Es evidente que Apple pensó que esta iba a ser una de las tareas más complicadas de superar en los auriculares inalámbricos; sin embargo, la compañía logró hacerlo de una manera eficiente para que el usuario promedio pueda sentirse satisfecho de tener auriculares que no se quedarán sin batería a mitad de una llamada o en plena sesión de trabajo, y verse en la necesidad de escuchar las voces de sus compañeros o el bullicio de la oficina esperando a que estos carguen.

Audio

La calidad del audio de los auriculares es el punto más débil de los AirPods. Sin embargo, para la mayoría de los usuarios que lo único que requieren es escuchar música de manera casual, tomar y atender llamadas telefónicas es más que suficiente. Los auriculares suenan bien. Si eres un usuario melómano amante de la música en alta fidelidad entonces no son para ti. De hecho, la realidad es que ningún tipo de auriculares, y menos los inalámbricos, serán lo suficientemente buenos como para cumplir con esas necesidades.

Diseño

El diseño podría parecer otro de los puntos débiles de los AirPods, pues a diferencia de otros auriculares que tienen gomas de diferentes tamaños para ajustarse a la medida del oído del usuario, para Apple un tamaño ajusta a todos.

No son audífonos para hacer ejercicios de alto rendimiento, pero hasta ahora los he podido utilizar para caminar, andar en bicicleta o correr sin miedo por que uno de los auriculares salga de mi oído para perderlo para siempre.

Sin embargo, su problema de ergonomía es mucho más notable en situaciones particulares. Por ejemplo, si eres un usuario que viaja mucho en aviones o autobuses y tiendes a descansar o dormir te sentirás decepcionado y frustrado pues basta con recargar la cabeza un poco para que el auricular comience a salirse del oído.

Apple incluso ha integrado una tecnología que permite encontrar los auriculares en caso de que alguno de ellos se pierda a través de la aplicación de Find My iPhone, con la cual tienes la posibilidad de activarlos y emitir un sonido para poder encontrarlos, pero la opción está limitada que te encuentres cerca de ellos.

Conclusión



Pese a los memes y las burlas, luego de casi un año de utilizarlos es claro que los AirPods son el mejor producto que Apple ha lanzado en los últimos cinco años, si incluso mejor que el nuevo iPhone X. La razón es simple: Apple ha creado algo que es extremadamente sencillo de usar. No es de extrañar que cada vez es más común ver personas en aeropuertos, en las calles, en parques corriendo o dentro de las oficinas con este tipo de auriculares. Tampoco sorprende ºque el producto se haya agotado durante la temporada decembrina. Es obvio que, como muchos otros productos de Apple, no son nada baratos, en especial si se comparan con otros audífonos bluetooth del mercado. Pero los AirPods no son audífonos bluetooth, su funcionalidad, batería y modo de uso son la propuesta de la firma de la manzana por redefinir los conceptos de comunicación y tecnología inalámbrica.

Un equipo de periodistas independientes es el responsable de investigar y hacer la reseña de cada libro o producto. Grupo Expansión gana una comisión que los afiliados otorgan por cada venta, ingreso que sirve para continuar informándote día a día.