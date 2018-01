Alexa vs Google Assistant, ¿quién tiene las llaves del futuro?

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Quizás la innovación del CES que más permeará nuestra vida presente será los asistentes de voz. Y aunque ya hay varios competidores en el mercado, al parecer la batalla final se reducirá a dos empresas: Amazon y Google.

Alexa de Amazon, la reina indiscutida en 2017, vio de cerca a su rival Google Assistant, quien dominó la ciudad de Las Vegas en la edición 2018.

Mientras que Alexa llegó al mercado en 2014, y aunque el inicio fue difícil, ha conseguido convertirse en un referente más allá de los geeks. Actualmente, procesa 25,000 habilidades, desde poner música, comprar productos y decirte cómo estará el clima.

Google Assistant, por otro lado, vio la luz en 2016, pero es hasta 2018 que se ha colocado con fuerza en millones de dispositivos a nivel global, en gran medida gracias a la presencia del sistema operativo Android en casi la mayoría de los smartphones del mundo.

¿Cuáles son las fortalezas con las que cada empresa se embarca a esta nueva batalla tecnológica (siguiendo los pasos de Windows vs Mac, iOS vs Android, y Facebook vs Snapchat)?

“Aunque Alexa lleva más tiempo en el mercado y ha logrado superar algunos de sus problemas al responder preguntas, el asistente de Google está en otro nivel, gracias a que se ha entrenado con contenido de plataformas globales como YouTube“, dice Andrew Williams, analista especializado en asistentes virtuales.

El asistente de Google entiende con mayor facilidad los comandos de voz, incluso cuando se habla con un acento no nativo, o cuando no se le dicen comandos exactos.

En cuanto a sus capacidades de acción, Alexa cuenta con 25,000 habilidades, mientras que Google Assistant cuenta con más de un millón de acciones. Con estas, ambos se refieren a cosas como: decir el clima, poner música, meditar, etc. Sin embargo, no queda claro cómo cada compañía ha clasificado sus habilidades y acciones, y en qué se diferencian.

Tanto Google Assistant como Alexa están disponibles para algunos vehículos, que serán el siguiente gran espacio de asistencia fuera del hogar. Como nuevos aliados, Alexa tiene a Toyota, mientras que el Google Assistant se encuentra en Android Auto, un sistema que ya se encuentra en carros de Ford, Volkswagen y Volvo.

“Un tema que se discute poco todavía, pero será de gran importancia para el consumidor, es la privacidad. Aunque ambos sistemas te permiten entrar a tu cuenta a escuchar tus clips de audio y decidir si borrarlos, Google te permite desde el comienzo, que no se graben tus comandos de voz“, explica Williams.

La carrera está reñida, pues Google decidió pisar fuerte con la presencia de su asistente en miles de dispositivos en CES 2018, sin embargo, Alexa es aún el sinónimo de asistente para millones de personas alrededor del mundo.

“Es cuestión de quién logra un ecosistema para el hogar más completo, y que sea más fácil de usar para cualquier usuario, no solo los amantes de la tecnología. Allí se decidirá el futuro de esta batalla“, concluye Williams.