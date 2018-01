Los cazadores de bitcoins y otras criptomonedas

Ciudad de México -

Entre la aceptación y la oposición, así navegan las criptodivisas en el mundo financiero.

Lo que antes parecía ser sacado de un sueño, hoy mantiene expectantes a las economías de todo el mundo. El bitcoin forma parte de esta nueva fiebre que desencadena argumentos en favor y en contra.

La más reciente edición de la revista Expansión presenta una investigación especial en torno a este furor económico, ya que mientras el número de criptomillonarios crece de manera sorprendente, el debate mundial está en la mesa para definir cómo atajar o darle el cauce correcto al uso y circulación de las monedas virtuales.

Con la opinión de expertos y de actores de relevancia del sector financiero nacional como Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México; Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México y Luis Robles Miaja, presidente del consejo de BBVA Bancomer, el artículo de portada se enfoca en un análisis profundo para conocer cómo se encuentra México ante la ola global de criptodivisas.

Lo que sí es un hecho con números como sustento es su creciente valor, como el del bitcoin, que tan sólo en 2017, se elevó 1,400%. En respuesta, se habla de una burbuja sin fecha para estallar, sin embargo, su popularidad crece como la espuma.

El dinero en efectivo es rey, pero la tendencia lo ha ido rezagando

Mientras que en 2010 dos pizzas equivalían a 10,000 bitcoins, en la actualidad, tan sólo uno ha llegado a romper la barrera de los 19,000 dólares.

Con la tecnología blockchain como soporte, parece que las monedas virtuales llegaron para quedarse y el reto para el sistema financiero y las empresas es ver cómo adaptarse, por ello es que uno de los caminos para darle certeza es la regulación.

“A la gente parece ser que es algo que le está gustando tener, y en contra de eso no puedes ir, o no debes de ir. Nada más hay que alinearlo para que no se vuelva una puerta de escape para no cumplir las reglas”, dice Martínez Gavica.

No obstante, las voces en contra argumentan el riesgo que representan, pues otra vertiente que preocupa es quién está detrás de su creación, como los mineros.

“Los bitcoins carecen de respaldo económico. Muchas de estas monedas se crean en un determinado valor, y está todo el tema de minar y generar más dificultad a medida que generas más monedas, pero no tienen un valor respaldado por la economía de un país”, menciona Esteban Polidura, director de Inversiones de UBS México.

No obstante, diversos emprendedores ya aprovechan su boom con resultados de impacto y ambiciosos planes de crecimiento. Tal es el caso de Bitso, la mayor plataforma para comprar y vender criptomonedas en México, cuyo CEO, Pablo González, habla con Expansión sobre la creación y el futuro de la start-up que atiende a 330,000 clientes y ha realizado más de dos millones de transacciones.

Otro caso es el de AirTM que ofrece una cartera en internet para mover dinero de una moneda local a cuentas en dólares, a través del blockchain. Le siguen Volabit, que creó una innovadora solución de firma electrónica; e Isbit, empresa que financió su emprendimiento con bitcoins y ahora su plataforma de exchange atiende a firmas con actividades de comercio exterior.

Además, Expansión ofrece un panorama de ventajas y desventajas de no sólo en bitcoin, sino en otras criptomonedas que están ganando éxito como ethereum y ripple.

La respuesta sobre si estas monedas virtuales son una burbuja nadie la tiene pero mientras tanto el desafío de otorgarle certeza ya ocupa a los sistemas financieros.

