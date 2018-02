Robots e inteligencia artificial, una realidad para las empresas en cinco años

El estudio Realizing 2030, elaborado por Dell EMC y The Institute of the Future, analiza cómo las empresas en México y a nivel global incluirán estas tecnologías en el corto plazo.

Al menos ocho de cada 10 líderes de negocio en México creen que su fuerza laboral trabajará hombro con hombro –de manera totalmente integrada– con las máquinas en los próximos cinco años y cuatro de cada las 10 subcontratará para llevar a cabo actividades en temas gestión de inventario, asistentes financieros, solución de problemas técnicos o logística o servicio al cliente , dando así más tiempo libre a los humanos. Estos son algunos de los hallazgos del estudio Realizing 2030, elaborado por la empresa Dell EMC y The Institute of the Future.

El estudio encuestó a más de 3,800 líderes de negocio en 17 países, entre los que se encuentran México y Brasil, para conocer cuál es su visión sobre el entorno de negocios y la transformación tecnológica en la próxima década.

En el caso de México, incluso encontró que 26% de los encuestados no sabe si podrá tener un negocio competitivo en la próxima década, en gran parte, por barreras como la falta de una visión digital y de una estrategia, carencias en la experiencia de la fuerza de trabajo, limitaciones tecnológicas y de presupuesto y obstáculos regulatorios.

El análisis encontró que los líderes de negocio, tanto en México como a nivel global, tienen una visión dividida sobre cómo la tecnología impactará a sus negocios, consideran que tienen problemas para reaccionar con la velocidad y profundidad necesaria, pero están de acuerdo con que se necesita realizar el cambio.

“(Las empresas) tienen que trabajar en la transformación tecnológica, de fuerza de trabajo y la ciberseguridad”, explica Juan Francisco Aguilar, director General y VP Comercial de Dell EMC México durante la presentación del estudio.

90% de las empresas considera que la transformación digital en sus empresas requiere primero de la aceptación por parte de sus empleados, 88% considera que depende de que la experiencia del cliente sea una preocupación del liderazgo, mientras que 85% ve que se deben alinear la compensación, entrenamiento y KPI’s con las metas digitales y de estrategia.

Entre las nuevas tendencias que ven los líderes de negocio, está también la instalación de fuerza totalmente remota y flexible (85%), la inclusión de un jefe de inteligencia artificial dentro de su organización /75%) e incluso que sus empleados sepan programar o conozcan sobre desarrollo de software (79%).

Sin embargo, para llegar a esta transformación digital a 2030, los encuestados consideran que es necesario que las escuelas enseñen cómo aprender en lugar de qué aprender, pensando en que en el futuro se encontrarán con empleos y problemas que hoy no existen.

LAS APUESTAS TECNOLÓGICAS

Los encuestados por Dell y The Institute of the Future planean triplicar sus inversiones en inteligencia artificial (IA) avanzada en los próximos 5 años, pasando el número de compañías que apuestan por esta tecnología de 27% a 78% en 5 años.

Incluso, ocho de cada 10 encuestados cree que en cinco años utilizará la IA para adelantarse a las demandas de los clientes, además de que estará entregando experiencias de cliente hiperconectadas con realidad virtual.

Las inversiones que ven en los próximos cinco años son las siguientes:

55% Inteligencia Artificial avanzada

50% Realidad virtual y realidad aumentada

51% infraestructura de convergencia

50% nueva generación de aplicaciones móviles

51% procesamiento de datos

En lo que ya invierten las empresas a nivel mundial

51% Analítica y big data

49% Tecnología para llevar apps a la nube pública y privada

45% Internet de las cosas

40% Nueva generación de aplicaciones móviles

39% infraestructura de convergencia

En 2017, Dell y The Institute for The Future presentaron la primera parte de su Índice de Transformación Digital en donde exploraron ¿cómo será la relación humano-máquina en 2030?