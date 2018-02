Tecnología e innovación son el camino para la paz en Medio Oriente: Peres

Herzlia, Israel (Expansión) -

Más que una forma de desarrollo profesional, para algunos en Israel, las startups representan un camino para lograr la paz en la región de Medio Oriente.

Nechemia “Chemi” Peres, cofundador y director general del fondo de capital Pitango, advirtió que la creación de redes de emprendedores y una sociedad basada en el desarrollo tecnológico serán el vehículo para alcanzar la paz en la región en los próximos años.

“Creo que los emprendedores serán quienes lleven la batuta del Medio Oriente hacia adelante y serán quienes recompongan las rupturas de la región. Se requiere un cambio de narrativa”, dijo el hijo el fallecido presidente israelí y premio nobel de la paz, Shimon Peres.

De acuerdo con la visión de Peres, dos subfondos de Pitango trabajan actualmente en inversiones y apoyo a proyectos emprendedores de ciudadanos palestinos y árabes israelíes, confirmó el directivo aunque sin brindar cifras del total de las inversiones realizadas.

Uno de estos fondos lleva el nombre de Amelia Investments & Holdings, a través del cual se recaudaron 50 millones de dólares para inversiones en emprendimientos árabes en 2015.

Otros fondos de capital de la región como JVP (Jerusalem Venture Partners) comentaron trabajar en proyectos de comunidades, regularmente fuera del ecosistema emprendedor, como los judíos ortodoxos y los árabes israelíes.

Peres advirtió que actualmente a través de los brazos alternos de Pitango ya trabajan con proyectos en países árabes como en Arabia Saudita y Egipto y advirtió que le gustaría entrar más en competencia con la innovación de dichos países en un futuro.

“Quisiera verme en competencia con estos fondos más que pelear con ellos”, dijo.

De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas de la Autoridad Palestina (PCBS), un tercio de la población de Israel es Palestina y se espera que para 2020, el número de palestinos sobrepase al de judío en la región.

Peres aseguró que, al considerar si invertir o no en una startup, no se consideran políticos y que el origen, tanto de empleados como de los fundadores, no es un factor de decisión para apoyar o no el proyecto; sin embargo, aclaró que en algunos casos no se comunican las preferencias religiosas de los equipos para evitar malos entendidos con inversionistas fuera del ecosistema.

“Nuestras inversiones no son políticas pero ciertamente no invertimos en proyectos que puedan hacer daño como armamento o defensa”, dijo.

Como parte de la idea de que la comunidad emprendedora tecnológica de israel pueda ayudar a unir a las minorías por un desarrollo común, el próximo 24 de octubre, se abrirá el Centro Peres para la Paz a través del que se busca comunicar a las generaciones futuras sobre cómo la innovación puede ser un vehículo interdisciplinario entre comunidades.

“La idea es que dejemos de ser solo la Nación Startup y podamos convertirnos en la región startup”, dijo Peres.