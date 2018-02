Moda exclusiva que sale de una impresora

NUEVA YORK (Expansión) -

Desde 2015, Epson ha dado a los diseñadores más prometedores de América la oportunidad de mostrar su ropa hecha con impresoras digitales en la Semana de la Moda en Nueva York. Este año, a través del Digital Couture Project, mostró con 13 equipos de diseño cómo su línea de impresoras pueden ser una alternativa que puede revolucionar a la industria textilera.

Las máquinas SureColor de la serie F, presentadas este martes en Pier 17, uno de los muelles más emblemáticos de Manhattan, pueden imprimir cualquier diseño y grabado en telas hechas de algodón, lino, poliéster, seda o cualquier otra, lo que le permite a los diseñadores elegir entre una amplia gama de materiales cuando se trabaja en su colección.

Agustín Chacón, vicepresidente de marketing internacional de Epson América, explicó que uno de los principales beneficio de esta tecnología es el ahorro en el tiempo de producción y la capacidad de explotar las ideas de los diseñadores.

“Una pieza de tela que hubiera tardado semanas en crearse a mano, ahora se puede terminar en cuestión de días. Además, los diseñadores tienen más libertad para experimentar con sus diseños, ya que pueden ver cómo se verá su producto mucho antes del tiempo que se invierte al proceso analógico”, explico el VP de la firma.

Hace algunos años, se presentaban colecciones de temporada dos veces al año. Hoy en día grandes firmas pueden cambiar sus aparadores cada quince días.

Emilio Mata, el único mexicano en Digital Couture Project, dijo que él prefiere este método debido a la infinidad del mismo, ya que puede crear telas con menos materiales y menos tiempo.

La impresora SC-F9300 usada en las prendas de Mata ofrece velocidades de impresión de hasta 108.6 metros cuadrados por hora.

“Me gusta experimentar, resaltar el arte, mezclar técnicas. Por ejemplo, el traje que hice relativo a Yucatán tiene mezcla artesanal bordado por artesanos yucatecos, tiene cristales incrustados y tiene impresión digital”, contó sobre su colección a la que tituló Mexico Cool Print.

