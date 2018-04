Reseña: Las tres cámaras del Huawei P20 Pro ¿innovación o marketing?

Ciudad de México (Expansión) -

El mundo de la tecnología está lleno de falsas promesas o funciones de marketing, aquellas que buscan deslumbrar a los consumidores para cobrar más dinero, pero que en el fondo poco hacen por mejorar la experiencia de uso o en algunos casos tienden incluso a hacerla peor. Si no creen, pregúntenle a todos los usuarios que compraron pantallas de alta definición con lentes 3D entre 2013 y 2015 qué tanto usan y disfrutan esa función.

El mundo móvil no es diferente. Desde diseños similares, funciones de seguridad, hasta sonidos y aplicaciones como los Animojis (Apple) o Armojis (Samsung) o Zenmojis (Asus). La marcas no solo tienden a competir, sino también a ofrecer tecnologías similares solo porque la competencia las tiene, sin importar si mejoran o no la vida de sus usuarios.

Así llegamos a los nuevos Huawei P20 y P20 Pro, los nuevos teléfonos de la firma china que integran tecnologías como cámaras duales, software de detección de rostro e inteligencia artificial en sus procesos. Incluso van un paso más allá, pues el P20 Pro es el primer teléfono de una marca de presencia masiva que tiene tres cámaras (sensores) traseros.

Expansión probó ambos modelos para tratar de ver si su cámara móvil es mejor a la de marcas como Apple o Samsung, si vale la pena tener tres cámaras en vez de dos y si los 14,000 millones de dólares que Huawei invirtió en Investigación y Desarrollo en 2017 sirvieron de algo.

Diseño

Tanto el P20 y P20 Pro tienen uno de los mejores acabados de todos los teléfonos de Huawei. Ambos equipos tienen un cuerpo de vidrio con un marco metálico. Aunque una vez más se ve que Huawei se “inspiró” un poco en el diseño del iPhone X, incluso con el acomodo de las cámaras, ambos equipos tiene un diseño industrial de alta calidad y elegancia. Los colores en particular para el P20 Pro son particularmente llamativos.

La única desventaja como con la mayoría de equipos de cuerpo de vidrio es que basta con usarlo una minutos para llenar el equipo de manchas de dedos y grasa.

Cámara

Sin duda el tema por el que la mayoría de los usuarios buscaría los nuevo P20, en especial el modelo P20 Pro es por sus tres cámaras. El teléfono tiene un sensor monocromático de 20 megapixeles, un gran angular de 40 MP y un telefoto 3x de 8 MP.

La pregunta: ¿es puro marketing o realmente funcionan? La respuesta es sí, los tres lentes sí ofrecen mejores fotos. Sin embargo, vale la pena aclarar que el sensor de 40 MP puede llegar a ser engañoso, pues las imágenes no ofrecen realmente un detalle inmensamente superior al de equipos como el Galaxy S9, iPhone x o el mismo P20 todos ellos teléfonos con un gran angular de 12 MP.

Por último el modo retrato con la cámara trasera. Creo el gusto está en el detalle del corte sobre el efecto bokeh. #P20Pro (izquierda) VS #iPhoneX (derecha) #Tech #Technews #review pic.twitter.com/KN01yeUJ4B — Charleee (@cfernandezdlara) April 19, 2018

Sin embargo, el P20 Pro es superior en tres aspectos claros. El primero es que la combinación de los lentes sí permite tomar fotografías con acercamientos mucho más nítidos de 3x sin pérdida y hasta 5x con zoom híbrido. Ningún teléfono del mercado ofrece esa capacidad.

La segunda es el uso de inteligencia artificial en la cámara o Master AI. Tanto el P20 como el P20 Pro integran un sistema de cómputo visual que permite al teléfono reconocer escenarios y objetos desde animales como perros y gatos, cielos, plantas, flores, comida, personas o tomas nocturnas. Si bien algunas de esas configuraciones tienden a ser exageradas, para los usuarios que simplemente buscan sacar su cámara y tomar una foto y que está salga en el 95% de los casos bien es una gran función.

Aquí el Modo retrato con la cámara de selfie del #P20Pro (izquierda) VS #iPhoneX (derecha). Yo diría modo belleza vs modo realismo ya estoy viejo #Tech #Techtips #Review pic.twitter.com/awjhWRisIT — Charleee (@cfernandezdlara) April 19, 2018

Para los usuarios más avanzados, la opción se puede desactivar o el móvil ofrece un modo Pro en el que puedes configurar ISO, balance de blanco, apertura, enfoque entre otros.

La última es el Modo Nocturno, una función que toma varias imágenes durante cuatro segundos, las mezcla y crea una fotografía en ambientes con poca la luz sin necesidad de un tripie. Aunque las fotos no son perfectas, es increíble ver la cantidad de luz que el lente es capaz de obtener para crear imágenes enfocadas, con un buen balance de color y contraste.

¿Las selfies? Si eres fan del modo belleza estos teléfonos no decepcionan, su sensor de 24 MP ofrece fotografías nítidas, bien definidas y aunque algo exagerado particularmente efectivas en la captura de imágenes en modo retrato.

Desempeño, software y pantalla

Aunque los equipos no corren con procesadores de terceros como Qualcomm, Huawei asegura que es un ventaja pues al funcionar con sus propios procesadores (Kirin 970), la firma china es capaz de controlar de principio a fin el proceso de desarrollo de los equipos. Algo similar a lo que Apple hace con el iPhone, con la diferencia de que el sistema operativo no es de Huawei, sino de Google.

Lo cierto es que Huawei no miente, ambos modelos tienen un excelente desempeño para correr desde aplicaciones de uso común como redes sociales y mensajería, hasta juegos de alta nivel de demanda del procesador y el GPU como PUBG Mobile o Fornite Battle Royale. En particular el P20 Pro tiene 6GB en RAM, lo cual lo hace mucho más poderoso que muchas computadoras de alto desempeño del mercado.

Si se trata de analizar el desempeño del contenido, el P20 tiene una pantalla LCD de 5.8 pulgadas con un buen contraste de color y su hermano mayor el P20 Pro maneja una pantalla AMOLED de 6.1 pulgadas. ¿Son mejores que las de Samsung? No, pero ofrece un buen nivel de contraste, iluminación y tono en los colores.

Quizá la peor parte de los nuevos P20 y P20 Pro es el software. Huawei mantiene su interfaz sobre Android EMUI, la cual puedes odiar o amar. No es que el software sea malo, pero está lejos de ser la mejor versión que Android puede ofrecer. Mi recomendación es utilizar alguno de los Launchers que Android ofrece como Nova.

Otros aspectos

En consideración a los usuarios, los nuevos P20 y P20 Pro tienen la certificación IP68 que los hace resistentes al agua y polvo, no sólo resistentes a salpicaduras como lo fue el P10. Tiene una memoria interna de entrada de 128 GB, aunque advertencia no tienen ranura de expansión microSD, algo que el Galaxy S9 sí tiene.

Tienen un sistema de audio estéreo y el P20 PRO tiene certificación para Dolby Atmos, pero ninguno tiene entrada para audífonos por lo que tendrás que usar adaptador o ser 100% inalámbrico. Su rendimiento de batería es superior al de equipos como el iPhone X y el Galaxy S9 y tiene sistema de carga rápida, pero Huawei asegura que no instalará carga inalámbrica hasta que no pueda ofrecer una mejor experiencia al usuario.

Revisa la galerías de imágenes del P20 y P20 Pro

Ambos modelos tiene uno de los lectores de huellas digitales más rápidos del mercado. Sin embargo, la sorpresa está en su sistema de reconocimiento facial el cual sin tanto hardware deja a momentos en completa vergüenza al del iPhone X. De ninguna manera es perfecto pero es el mejor sistema de reconocimiento facial en un Android y uno de los mejores del mercado.

Conclusión

En los últimos años Huawei ha tratado de posicionarse en el mercado como una marca china capaz de competir contra pares como Xiaomi, pero también contra firmas como Samsung y Apple. Aunque le ha costado trabajo y dinero, su inversión en desarrollo tecnológico –y bastante publicidad– y su capacidad para adoptar o inspirarse en otras tecnologías le ha funcionado.

El P20 y en especial el P20 Pro no solo son dos muy buenos teléfonos premium, son una propuesta diferente en el mercado de telefonía y fotografía móvil que va más allá del simple marketing o funciones inútiles. Su precio puede ser un factor de fuerte competencia en México el P20 se venderá en 13,999 pesos y el P20 Pro se comercializará en 16,999 pesos.