God of War PS4, los cinco años mejor invertidos de Sony

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La batalla de un padre y su hijo por sobrevivir frente a algunos de los monstruos y dioses más emblemáticos de la cultura nórdica se ha convertido en una de los juegos más importantes y de las mejores inversiones para Sony y su división de juegos PlayStation de los últimos años.

El día de hoy, la empresa comenzó a comercializar God of War para PS4, el juego mantiene al emblemático y violento personaje Kratos; sin embargo, en vez de los templos griegos de mármol y los dioses del Olimpo, los desarrolladores decidieron dar un nuevo inicio a la saga y colocar a Kratos en medio de montañas y bosques quien deberá sobrevivir junto a su hijo Atreus.

El juego fue dirigido por Cory Balrog (quien trabajó en entregas previas como God of War para PS2 y God of War II) y creador por Studios Santa Mónica, responsable de la serie y subsidiaria de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

En en el blog de lanzamiento Balrog mencionó que el nuevo God of War tomó poco más de cinco años de desarrollo y el trabajo de cientos de personas. Sony no ha revelado el costo de desarrollo del nuevo título, sin embargo, ejecutivos de la compañías confirmaron en entrevistas con medios especializados que entregas anteriores como God of War III o God of War Ascension (ambos para PS3) tuvieron costos de desarrollo de entre 44 y 50 millones de dólares, respectivamente.

Por el tiempo, gente involucrada en el proyecto y consola es posible que el nuevo God of War PS4 haya rebasado esa cifra. En particular porque el juego integra nuevas técnicas de desarrollo, por ejemplo, todo el título fue hecho en un simple toma, es decir no tiene cortes de cámara, pantallas a negros o tiempos de cargas entre el juego y las escenas de la historia, esto para crear una experiencia cinematográfica interactiva.

La apuesta le ha dado resultado a Sony y Studios Santa Monica, aunque el juego apenas ha comenzado a venderse ya tiene una de las mejores calificaciones de la industria. God of War para PS4 tiene una calificación de 95 sobre 100 en Metacritic, un sitio web que concentra la calcificación del juego dada por medios especializados y consumidores.

Mexicano en God of War

Bruno Velázquez vivió en la Ciudad de México, para ser más específicos en la Colonia del Valle, hasta los 12 años, cuando emigró a California. Siempre fan de los videojuegos, en especial del Sega Genesis, y del arte, cumplió uno de sus sueños que era trabajar en dicha industria del entretenimiento y hoy se desempeña como director de animación de Santa Monica Studio de Sony.

¿Quieres más noticias como esta? Conoce las innovaciones y las tendencias tecnológicas más relevantes. Suscríbete

Velázquez ha estado trabajando en God of War desde el inicio de la saga y ahora nos cuenta detalles de esta última entrega. Ve aquí la entrevista con este talentoso mexicano quien nos cuenta también qué podemos esperar de God of War.



Con información de información de Héctor Cruz de Life&Style