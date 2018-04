Google crea herramienta para monitorear el #MeToo en el mundo

Me Too Rising señalará el interés sobre el movimiento en todo el mundo y funcionará a través de los datos de Google Trends.

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

Google anunció este viernes la creación de Me Too Rising, una herramienta interactiva que permite visualizar el movimiento global #MeToo, a través de los datos de Google Trends.

En un comunicado, la compañía señaló que en el sitio se puede ver el interés global por este movimiento desde el otoño pasado, así como observar si la conciencia sobre la campaña se ha extendido a lo largo de estos meses.

Refirió que Tarana Burke es la fundadora de #MeToo Movement y que su esfuerzo de una década ha dado voz a los sobrevivientes de la agresión sexual.

"Con Google Trends, ahora tenemos datos para reflejar el poder de esas voces colectivas y podemos ver el gran alcance de este movimiento", precisó.

Me Too Rising, refirió, muestra lo que pasa cuando todos nos volvemos un poco más conscientes de la agresión sexual y la violencia, porque cuando muchos sobrevivientes hablan, el mundo no solo escucha, busca respuestas.

Google apuntó que el movimiento #MeToo ha inspirado una creciente conciencia mundial sobre la violencia y agresión sexual, y este no es sólo un momento significativo en la historia, "es un momento significativo en la historia de Internet".

"#MeToo marca un momento en que los sobrevivientes de agresiones sexuales de todas partes del mundo convirtieron Internet en una plataforma para que sus voces y perspectivas sean escuchadas y respetadas", aseguró la compañía.

Explicó que el año pasado #MeToo se buscó en todos los países del mundo y es así como con esta herramienta se pueden ver las ciudades en las que fue tendencia en diferentes fechas y, también qué está pasando actualmente a nivel local con los resultados de búsqueda específicos por ciudad para Me Too.

Además, apuntó que la página de "recursos contra la agresión sexual" tiene información para cualquier persona que necesite ayuda o quiera aprender más sobre la agresión sexual.

Para apoyar a las sobrevivientes, Google.org ha otorgado 500,000 dólares en subvenciones a las organizaciones Rape, Abuse & Incest National Network y a Girls for Gender Equity, concluyó.

