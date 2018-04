70,000 personas por minuto hablaron de política en Facebook

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Comentarios, posteos, memes, hashtags y otras interacciones dieron forma a la conversación en torno al primer debate presidencial en México en las redes sociales.

Particularmente en Facebook, al término del ejercicio se registró un volumen de conversación de 70,000 personas que, por minuto, hablaban de política en esta red social.

Diego Basante, director de política y gobierno de Facebook México comentó a Expansión que, aunque esta cifra es alta, en algunos momentos del debate se alcanzaron picos de alrededor de 80,000 y 90,000 personas por minuto hablado de estos temas, lo cual marca un incremento considerable contra lo que se registró al inicio del debate, cuando se midieron en promedio 10,000 personas por minuto conversando sobre temas políticos en esta red social en México.

Por medio de una herramienta de Facebook que mide y detecta el volumen de conversaciones sobre un tema en tiempo real, la red compartió también los temas de estos miles de conversaciones, los cuales cambiaron entre antes y después del debate.

Lee: Estas son las propuestas TIC de los candidatos

Minutos previos a iniciar el ejercicio, la corrupción, la economía y la inseguridad eran los principales temas de la plática digital, lo que la terminar cambió a corrupción, inseguridad y economía; sin embargo, al intermedio del debate, el narcotráfico se alzó como el segundo tema más comentado.

En cuanto a los candidatos y su papel en estas conversaciones en Facebook, las herramientas electorales de la red de Mark Zuckerberg, arrojan que aunque de inicio a término del debate, todos los involucrados elevaron su nivel de conversación, Ricardo Anaya, candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), fue uno de los que más subieron.

Al inicio del debate, Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena iba en primer sitio, seguido del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Antonio Meade, Anaya en tercero; la independiente Margarita Zavala estuvo en cuarto lugar y en quinto Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

Al terminar, la ventaja la mantuvo López Obrador el resto de los lugares variaron para dejar a Anaya en segundo, Meade en tercero y mover los últimos dos lugares al revés.

Si bien, los datos que muestra Facebook sobre las conversaciones sobre la política y el debate presidencial en México no revelan sentimientos o intención de voto, el viraje en las conversaciones podría reflejarse más tarde en las encuestas y la vida offline.

María Elena Meneses, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey y especialista en temas digitales, considera que en las encuestas se afianzará la posición de los punteros, aunque destaca que Anaya no podría subir más de 5%, lo que aún le queda lejos de alcanzar a López Obrador, quien previo al debate lo aventajaba en las encuestas por cerca de 20 puntos.

La analista agregó que debido al desempeño en el debate, para los independientes puede ocurrir un reacomodo de fuerzas.

“Creo que un candidato en un debate difícilmente sube arriba de 5%, suponiendo que lo hace, no va a ser suficiente para alcanzar a López Obrador. Vamos a ver qué tanto le funcionó a López Obrador, esa estrategia de ecuanimidad, pero yo creo que él no va a bajar, se va a quedar donde está y veremos un reacomodo de fuerzas entre los independientes. Tal vez "el Bronco" le quite a Margarita y entre los dos a Meade”, dijo a Expansión.

Lee: Muchos ataques y pocas propuestas en el primer debate

De cara al primero de julio, Meneses destaca que el papel de la tecnología y redes sociales será importante y “por primera vez relevante”, pues aunque los datos arrojados por el volumen de conversaciones políticas en redes sociales no sean representativos de un sentimiento, actualmente la cantidad de internautas en México hablando del tema no deben ser tomados como un escenario menor.

“Podríamos decir que lo que miras no es representativo, pero son 80 millones de mexicanos, entonces, en algo pudiera favorecer o no a un candidato y el que tiene toda historia en Facebook es AMLO, tiene años haciendo campaña en Facebook”, dijo.

Según cifras de Facebook, durante el debate se registraron 160,000 personas conectadas a la transmisión en vivo del debate, desde la señal levantada por el INE, mismas que posteriormente generaron 266,000 interacciones.