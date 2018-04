Con Ley Profeco, Uber se hará responsable si te pasa algo

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La iniciativa conocida como Ley Profeco busca que las plataformas de transporte privado como Uber, Cabify, Easy Yaxi, entre otras, respondan a los consumidores en caso de un incidente de seguridad, además de modificar sus términos y condiciones para ceñirse a leyes y tribunales mexicanos.

La iniciativa presentada desde octubre por el senador panista de Aguascalientes, José Jesús Santana, propone adicionar facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que las plataformas deban responder ante este órgano en favor del usuario.

“Dados los diversos acontecimientos que han ocurrido en el país, como secuestros exprés, acosos sexual y tristemente el homicidio de Mara en Puebla, nosotros presentamos una iniciativa, no para regular, sino para proteger al consumidor”, dice el senador Santana en entrevista con Expansión.

El dictamen de la iniciativa se desglosa en cuatro puntos que deberían abordar las aplicaciones de transporte.

Dictamen en cuatro puntos

-Que se consideren como plataformas dentro del sistema de transporte privado a nivel nacional: tras la regulación de movilidad de 2015, estas plataformas se incluyeron en el ecosistema de la ciudad; sin embargo, no son consideradas como “transporte privado” debido a que son habilitadores tecnológicos a través de socios conductores, pero ellos no prestan el servicio de conducción como tal.

-Que los contratos de adhesión (términos y condiciones) de las apps citen que responderán a leyes y tribunales mexicanos en caso de que algo le suceda al pasajero.

“En los términos y condiciones de casi todas las plataformas dice que no se hacen responsables por no ser empleados, nosotros no estamos pretendiendo que se reconozca una situación laboral, estamos pidiendo que estas plataformas sean solidariamente responsables ante el consumidor”, dice el senador.

En el caso de las dos empresas más grandes en este segmento, ambas extranjeras, en sus avisos de privacidad Cabify se ciñe a leyes mexicanas y Uber a foráneas.

En los apartados legales de Uber se detalla que de ser necesario para el usuario interponer una denuncia será ante leyes y tribunales de los Países Bajos.

“El lugar tanto para la mediación como para el arbitraje será Ámsterdam, Países Bajos, sin perjuicio de cualquier derecho que usted pudiera tener según el artículo 18 del Reglamento Brussels I bis (OJ EU 2012 L351/1) y/o el artículo 6:236n del Código Civil holandés. El idioma de mediación y/o arbitraje será el inglés, a no ser que usted no hable inglés, en cuyo caso la mediación y/o el arbitraje se llevarán a cabo en inglés y en su idioma materno”, cita el documento. (El documento completo puede encontrarse aquí)

“Las presentes Condiciones Generales de Uso, así como la relación entre Cabify y el Usuario, se regirán e interpretarán con arreglo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Las partes acuerdan someterse a la jurisdicción exclusiva de los juzgados y tribunales de los Estado Unidos Mexicanos para la interpretación o controversia derivada de las presentes Condiciones Generales de Uso o la relación entre las mismas”, dice el documento de Cabify.

(El documento completo puede encontrarse aquí )

3. Que las plataformas se hagan responsables si algo daña a los usuarios o a su patrimonio. Las plataformas argumentan que esto no es posible dado que los choferes son socios del servicio y no empleados.

“Vemos con preocupación que la Comisión de Comercio y Fomento a la Industria haya aprobado modificaciones en el sentido de exigir una responsabilidad solidaria a las ERT por acciones realizadas por un proveedor”, dice Uber en un comunicado.

4. El último punto detalla que se debe mantener un registro, ante Profeco, del total de este tipo de plataformas que operan en el país, aproximadamente 12, el cual se debería actualizar bimestralmente.

¿Qué sigue?

En cuanto a los tiempos, el senador Santana, comparte que el dictamen pasará a manos de la Comisión de Asuntos Legislativos del Senado, que preside el senador priista por Miguel Romo, también de Aguascalientes, en la que ellos podrán tener otro foro de discusión, analizarla o incluso negar su avance, aunque de aprobarse pasaría al pleno del Senado para su aprobación definitiva.

“Esto ahora se turna a la comisión de estudios legislativos. Ellos tienen sus propios tiempos. Pero esperemos que lo sometan al análisis correspondiente”, dice Santana.

Versiones encontradas

Aunque el senador argumenta que el pasado 14 de abril se realizó un foro de consulta en el que estuvieron presentes Profeco, Uber, Cabify, el Instituto Mexicano para la Competitividad y la Comisión de Comercio del Senado, las plataformas advierten estar en descontento con la medida y dicen que no fueron tomadas en cuenta para dicha discusión.

Las plataformas expresan en un comunicado que el 11 de abril se realizó una reunión a puerta cerrada en donde se decidieron y discutieron los términos del dictamen.

La Asociación Mexicana de Internet, difundió un comunicado en el que también advirtió que a esta iniciativa le haría falta mayor profundidad y debate.

“Encontramos factores de mejora y estamos buscando la interlocución con los responsables de las comisiones legislativas correspondientes, a fin de externar nuestra posición como Industria”, expuso la Asociación en un comunicado a nombre de Julio Vega, director de la Asociación de Internet .MX.

“Se hizo un foro para discutir la iniciativa. estuvo la Profeco, Cabify, Uber, Easy, el IMCO y en este foro presidido por Larios escuchamos a todas las partes. Yo no sé honestamente qué es lo que les preocupa”, acota el senador.