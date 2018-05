Facebook hace realidad Ready Player One

SAN JOSÉ, CALIFORNIA (Expansión) -

El nuevo gadget de Facebook, un dispositivo de realidad virtual, llega al mercado por un precio de 199 dólares y estará disponible a partir de este martes en tiendas en línea y en establecimientos como Best Buy y Amazon en EU, así como en Amazon México.

La versión inicial del gadget, de 32 GB, tiene un precio de 199 dólares habrá una versión con más espacio de almacenamiento, de 64 GB, de 249 dólares.

El visor llega al mercado cuatro años después de que la red social compró Oculus Rift por 2,000 millones de dólares y competirá directamente con otras marcas que han lanzado visores independientes, como el Vive de HTC.

Lo que lo hace diferente a las versiones anteriores de Oculus Rift es que éste tiene un mejor diseño y está listo para usarse al sacarse de la caja, pues no requiere de otro dispositivo como un celular o una consola para operar.

De acuerdo con su diseño y énfasis en ergonomía, no tendrás ni que quitarte los lentes para usarlo cómodamente.

“El producto tuvo mucho trabajo en diseño para que sea sencillo y cómodo de usar sin importar si usas lentes o cómo lleves el cabello”, insistió Madhu Mathukumar, director de producto de Oculus VR, previo a la presentación principal de la conferencia anual de desarrolladores de Facebook F8.

En cuanto a sus características, Mathukumar, dijo que cuenta con un visor LCD, y el audio está integrado dentro del dispositivo por conducción ósea lo que no requiere audífonos.

De acuerdo con la página de Best Buy, Oculus Go, compartirá la tienda de aplicaciones con la de Samsung VR, lo que hará que tenga 1,000 apps de entrada; sin embargo, habrá un enfoque principal para hacer que este gadget se convierta en una suerte de centro de entretenimiento cotidiano, no solo enfocado a juegos si no también a películas y series.

“Hemos pasado tiempo con los desarrolladores de juegos pero también de entretenimiento. Tuvimos muchos comentarios de gente que quisiera ver películas, Netflix y demás en un dispositivo de VR, entonces pasamos mucho tiempo en esto para poder dar el mejor entretenimiento con un set de apps”, dijo el ejecutivo.

En el dispositivo habrá una aplicación llamada Room, otra TV y otra Venues, en las que podrás ir con tus amigos a visitar un ambiente real a través del visor; las aplicaciones y enfoques más sociales del equipo continuarán desarrollándose en el tiempo.

Con Oculus TV se podrá entrar a apps como ESPN, Netflix y Hulu y en Rooms se podrá jugar Monopoly.