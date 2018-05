Amazon Prime invertirá 10,000 mdd en contenido original a escala global

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

De acuerdo a Diffusion Group , las empresas de streaming están triplicando sus inversiones en contenido original. En el caso Amazon Prime, en 2017 gastó 4, 500 millones de dólares en contenido y espera triplicar su inversión en este año, llegando a los 10 mil millones de dólares, para desarrollar contenido original en todo el mundo.

Marco Nobilli, director de marketing para Amazon Prime Video en México precisa que la apuesta es hacer contenido original en México para empezar a ganar más usuarios. “Prime ha rebasado mucho los números que esperábamos y por ello es que estamos haciendo más inversión en este segmento. Hace poco compartimos que a nivel global llegamos al millón de usuarios y en México esperamos crecer bastante” aseguró el ejecutivo.

A nivel global Amazon Prime tiene contenidos originales que han hecho que la empresa tenga presencia en más de 200 países, algunos títulos que han lanzado son The Grand Tour, Mozart in the Jungle o Men in the High Castle; títulos que los han hecho famosos y que se incluyen en el catálogo de México, pero la otra parte a donde quieren dirigir sus esfuerzos es al contenido original local.

“Diablo Guardián es nuestra apuesta local, pero hace una semana anunciamos una segunda producción, Extraño Enemigo, un thriller político dirigido por Gabriel Ripstein que podrá tener gran éxito. Lo que buscamos con esto es tener un buen balance entre contenido local y global, para así tener mayor fidelidad entre los usuarios” indica Nobilli.

La empresa ya tiene en Japón 25 series originales y en la India 18 series originales, por ello con este primer lanzamiento, Prime busca que en México se empiecen a igualar estos números. “Estamos buscando desarrollar contenido que les guste a los mexicanos, que lo vean y que lo esperen. No sólo queremos traer producciones propias hechas en otros países, sino también trabajar con el talento local y sobre todo llegar al cliente final, pues es donde queremos estar”.

La estrategia de contenido de la tecnológica en México está basada en seis pilares:



Contenidos originales globales que serán traídos a pantallas mexicanas Contenidos licenciados, como Mr Robot o The Office Contenido original local, tanto licenciado como producido por la empresa Un portafolio de películas, tanto de estreno como películas que son de catálogo Deportes, tanto documentales y series alrededor de este tema, como deportes en vivo Contenidos infantiles originales

Sobre los últimos dos puntos, la compañía empieza a apostar con mayor fuerza. “El 65% de los internautas mexicanos tienen niños, por ello es que es de suma importancia para el público infantil, donde no sólo podremos tener nuevos usuarios, sino usuarios que serán más fieles a la marca”. Además renovaron contrato con la NFL, por lo que será posible tener disponible el plan de Thursday Night Football dentro de esta plataforma.

La tendencia de inversión de las plataformas de streaming empieza a ser el contenido original, pues además de Amazon Prime, Netflix anunció que su inversión para contenidos originales, en 2018, será de 8 mil millones de dólares.