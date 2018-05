Disney, HBO, Netflix y Amazon Prime van por más programas infantiles

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El público infantil cada vez tiene más presencia en internet. De acuerdo con la Asociación Mexicana de InternetMx, desde 2014 se ha mantenido un crecimiento del 2% en la población menor de edad que entra a navegar a la red, en 2014 los internautas de entre 6 y 17 años representaban 26%, mientras que en 2017 eran 36%. Y han identificado que cada vez acceden internautas más pequeños, aunque aún no se puede precisar la cifra de niños menores de 6 años que tienen acceso a internet.

Esta es una de las razones por las que cada vez más servicios de streaming apuestan por contenido dirigido a estas audiencias. Además del cambio de hábitos de los internautas del país, en 2014 ni siquiera se registraba el uso de internet para ver películas, mientras que en2017, 55% de los encuestados respondió que una de sus actividades más habituales era ver películas y series en servicios streaming.

De acuerdo con Marco Nobilli, director de marketing para Amazon Prime Video en México, esta apuesta también es por la cantidad de internautas que tienen hijos. “El 64 o 65% de los internautas mexicanos tienen niños, por ello es que es de suma importancia el público infantil, donde no sólo podremos tener nuevos usuarios, sino usuarios que serán más fieles a la marca”.

Otros números que respaldan esta búsqueda por más contenidos infantiles son las alianzas e inversiones hechas por diversos servicios de streaming. A finales de 2017 Disney anunci ó la compra de 20th Century Fox, con lo que refuerza el camino por competir con otros servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime o HBO, dejando no sólo a las otras empresas sin varias de sus películas, sino adquiriendo el derecho de otros programas de entretenimiento.

Otros hechos que fundamentan esta tendencia es la compra que hizo HBO en 2015 de los derechos por las siguientes cinco temporadas de Sesame Street. Mientras que otros servicios como Netflix o Amazon Prime desarrollan contenido enfocado a esta audiencia y no sólo se quedan con la licencia de derechos.

En 2011 Netflix creó un servicio especial para los niños que permite a los padres mantener un control sobre lo que ven sus hijos y desde ese momento empezó a buscar aliados que pudieran darle nuevas propuestas infantiles. Además, a finales de 2017, en conjunto con DreamWorks, anunció que estrenarán seis series originales en la plataforma, sólo en 2018.

Dentro del catálogo de Amazon Prime se pueden encontrar series como Wishenproof, The Snowy Day Special, Lily the Unicorn y Bear in Underwear. Programas que apuestan por crear mayor atención y fidelidad en el público infantil.