Elon Musk admite que fue 'estúpido' rechazar preguntas de analistas

WASHINGTON (EFE) -

El fundador de Tesla, Elon Musk, defendió este viernes en Twitter las extravagantes respuestas que dio el pasado miércoles a las preguntas de analistas financieros, aunque reconoció que fue "estúpido" ignorarlas.

El empresario aseguró que ignoró dos preguntas de analistas durante la conferencia telefónica para explicar los resultados del primer trimestre del año, en el que Tesla casi duplicó sus pérdidas a 784.6 millones de dólares (mdd), ya que "representaban tesis de vendedores a corto plazo".

Además, reconoció que "debería haber contestado sus preguntas. Fue estúpido ignorarlas".

The 2 questioners I ignored on the Q1 call are sell-side analysts who represent a short seller thesis, not investors