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Tu influencer favorito podría no existir: Instagram cambia las reglas para las cuentas creadas con IA

La red social ajustará la forma en que identifica este tipo de cuentas y podría limitar su alcance cuando no cumplan con sus nuevas reglas de transparencia.
lun 31 agosto 2026 12:00 PM
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Instagram busca que los usuarios puedan identificar con mayor claridad cuándo un perfil está construido alrededor de una persona generada con inteligencia artificial. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

¿La persona que aparece en tu feed existe? La pregunta empieza a ser menos obvia en redes sociales. Una cuenta puede tener fotografías de una mujer viajando, videos haciendo ejercicio, publicaciones sobre moda y hasta una comunidad de seguidores que interactúa con ella sin ser una persona real.

Es por ello que Instagram anunció un cambio en la forma en que identifica los perfiles construidos alrededor de personas generadas mediante inteligencia artificial. La etiqueta que hasta ahora identificaba a algunos creadores como “AI creator” será reemplazada por “AI-generated profile”, una denominación que busca dejar más claro que el perfil presenta a una persona artificial y no a un creador humano.

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Instagram explicó que tomó la decisión después de escuchar las quejas de usuarios que se encuentran con perfiles que parecen humanos y solo descubren después que la persona que aparece en ellos fue generada por IA. La compañía considera que los usuarios quieren saber desde el principio cuándo están interactuando con una identidad artificial.

No es lo mismo usar IA que ser una persona creada por IA

La diferencia parece semántica, pero según Instagram no lo es, pues “AI creator” podía interpretarse como una persona real que utiliza inteligencia artificial para producir contenido. “AI-generated profile” apunta directamente a un perfil cuya identidad central es una persona que no existe.

Un creador humano puede utilizar inteligencia artificial para editar una fotografía, generar elementos para un video, modificar una imagen o producir parte de su contenido. Eso, por sí mismo, no convierte su perfil en un “AI-generated profile”.

La etiqueta está dirigida a cuentas que publican regularmente contenido protagonizado por una persona generada por IA, conocidos como “influencers virtuales” en lugar de una persona real.

Los influencers virtuales no son nuevos, desde hace varios años existen personajes digitales creados con CGI y otras tecnologías que tienen cuentas propias, colaboran con marcas y construyen comunidades.

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La inteligencia artificial, sin embargo, ha reducido la barrera para producirlos. Ya no es necesario construir manualmente cada imagen de un personaje digital. Los modelos generativos permiten crear fotografías y videos cada vez más realistas y mantener una identidad visual relativamente consistente.

Uno de los ejemplos más conocidos es Aitana López, una influencer virtual diseñada para parecer una mujer de 26 años interesada en moda, fitness y videojuegos y ha sido utilizada para colaboraciones comerciales.

El negocio detrás de estas cuentas también ayuda a explicar por qué el fenómeno está creciendo, y es que una persona artificial puede producir contenido de manera constante, no necesita sesiones fotográficas, viajes ni disponibilidad física y puede ser controlada completamente por quienes administran el personaje.

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Meta lleva años enfrentando cuentas que intentan aparentar ser individuos reales. En un informe sobre operaciones de comportamiento inauténtico coordinado, la compañía señaló que más de dos terceras partes de las redes que desmanteló en 2022 tenían cuentas con fotografías de perfil que probablemente habían sido generadas mediante IA.

En agosto de 2026, Meta incluso informó sobre una operación vinculada con Irán que utilizó cuentas de Facebook e Instagram que se presentaban como ciudadanos estadounidenses (entre ellos estudiantes, activistas y diseñadores gráficos) para distribuir contenido generado con IA. Algunas de esas cuentas consiguieron miles de seguidores al aparentar ser usuarios comunes.

Instagram también amenaza con quitarles visibilidad

Instagram señaló que los perfiles que presentan a una persona generada por IA y no se identifican como tales podrán perder distribución. La plataforma limitará su aparición ante personas que no los siguen, particularmente en espacios de descubrimiento como Reels y Explore.

Esto también cambia una regla que Instagram había utilizado anteriormente. La etiqueta “AI creator” había sido planteada como una herramienta de transparencia para creadores que utilizaban IA, sin que necesariamente implicara una penalización automática en la distribución del contenido.

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