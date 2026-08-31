Tu influencer favorito podría no existir: Instagram cambia las reglas para las cuentas creadas con IA

Instagram explicó que tomó la decisión después de escuchar las quejas de usuarios que se encuentran con perfiles que parecen humanos y solo descubren después que la persona que aparece en ellos fue generada por IA. La compañía considera que los usuarios quieren saber desde el principio cuándo están interactuando con una identidad artificial.

No es lo mismo usar IA que ser una persona creada por IA

La diferencia parece semántica, pero según Instagram no lo es, pues “AI creator” podía interpretarse como una persona real que utiliza inteligencia artificial para producir contenido. “AI-generated profile” apunta directamente a un perfil cuya identidad central es una persona que no existe.

Un creador humano puede utilizar inteligencia artificial para editar una fotografía, generar elementos para un video, modificar una imagen o producir parte de su contenido. Eso, por sí mismo, no convierte su perfil en un “AI-generated profile”.

La etiqueta está dirigida a cuentas que publican regularmente contenido protagonizado por una persona generada por IA, conocidos como “influencers virtuales” en lugar de una persona real.

Los influencers virtuales no son nuevos, desde hace varios años existen personajes digitales creados con CGI y otras tecnologías que tienen cuentas propias, colaboran con marcas y construyen comunidades.

La inteligencia artificial, sin embargo, ha reducido la barrera para producirlos. Ya no es necesario construir manualmente cada imagen de un personaje digital. Los modelos generativos permiten crear fotografías y videos cada vez más realistas y mantener una identidad visual relativamente consistente.

Uno de los ejemplos más conocidos es Aitana López, una influencer virtual diseñada para parecer una mujer de 26 años interesada en moda, fitness y videojuegos y ha sido utilizada para colaboraciones comerciales.

El negocio detrás de estas cuentas también ayuda a explicar por qué el fenómeno está creciendo, y es que una persona artificial puede producir contenido de manera constante, no necesita sesiones fotográficas, viajes ni disponibilidad física y puede ser controlada completamente por quienes administran el personaje.