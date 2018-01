'La forma del agua' de Guillermo del Toro ¿inspirada en cortometraje holandés?

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La forma del agua, la multinominada cinta del director mexicano Guillermo del Toro, tiene 'demasiadas similitudes' con un cortometraje holandés o al menos así lo externa uno de sus creadores, Didier Konings.

Konings, quien trabajó en la Academia Holandesa de Cine, publicó en su cuenta de Facebook en julio pasado que el tráiler de la película de Del Toro se parecía "no solo en la historia sino también visualmente" al cortometraje escolar que él realizó junto con otros compañeros en 2015 llamado The space between us.

En agosto, la página de cine Awards Watch también comentó que la más reciente película del mexicano parecía estar inspirada en el corto.

"La similitudes son innegables. La historia y la trama (una mujer que limpia en un centro de investigación y un personaje que vive en el agua, una posible historia de amor entre ellos) son idénticos", indicó el portal en su publicación.

Las comparaciones también se dieron entre usuarios de Reddit, quienes indican que la única diferencia es que la protagonista es muda.

Este es el cortometraje holandés:

Hasta el momento, ni Fox Searchlight ni Del Toro se han pronunciado al respecto.

La cinta del mexicano ya ha ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, el Globo de Oro y cuatro estatuillas en los Critic's Choice Awards, colocándose como una de las favoritas para el Oscar.

