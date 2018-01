10 poderosas frases de la gimnasta Aly Raisman contra su abusador, Larry Nassar

ESTADOS UNIDOS (CNN) -

La gimnasta olímpica Aly Raisman dijo la semana pasada que no sabía si subiría al estrado para declarar durante la sentencia de su abusador, el exmédico del equipo Larry Nassar, quien se declaró culpable de múltiples cargos de abuso y agresión sexual con el pretexto de proporcionarles atención médica.

Pero este viernes, Raisman siguió a las otros 70 que lo habían hecho antes que ella y se dirigió directamente a Nassar.

Los tribunales ven en ello algo de drama, pero el abrasador discurso de Raisman merece ser examinado en detalle, tanto como la caída del hombre que la atacó y como un llamado a la acción para arreglar el defectuoso sistema que permitió el incesante abuso de Nassar durante tanto tiempo. De hecho, cuando Raisman terminó su declaración de 14 minutos, la corte estalló en aplausos.

Estas fueron las 10 frases más poderosas de Raisman durante su declaración:

1. "Larry ¿te das cuenta ahora que nosotras, este grupo de mujeres de las que tan cruelmente abusaste durante un período tan largo de tiempo, ahora son una fuerza, y tú no eres nada?"

Cuando Raisman dijo esto, levantó la cabeza y miró a Nassar a los ojos, su expresión transmitía furia y una absoluta dignidad.

2. "No pensé que estaría aquí hoy. Estaba asustada y nerviosa. No fue hasta que comencé a ver las declaraciones de las otras valientes supervivientes que me di cuenta de que yo también necesitaba estar aquí".

A lo largo de su declaración, se aseguró de enfatizar reiteradamente que ella es solo una de las muchas personas de las que Nassar abusó y elogió a las más de 70 personas que también rindieron su declaración ante la corte (se espera que un total de 120 mujeres hable sobre el abuso de Nassar, según los fiscales). Raisman es una de los miembros más reconocidos del equipo de gimnasia de Estados Unidos y nunca deja de enfatizar que la voz de cada mujer importa por igual. Ellas son, dijo ella, "un ejército de sobrevivientes".

3. "Larry, debiste haber estado encerrado hace mucho, mucho tiempo. El hecho es que no tenemos idea de a cuántas personas victimizaste o que fue lo que te permitió seguir haciéndolo y salirte con la tuya por tanto tiempo”.

Raisman también se aseguró de señalar que muchas de las víctimas de Nassar podrían no salir nunca a la luz. También destaca que ella nunca pestañeó cuando decía el nombre de su agresor.

4. "Estoy aquí para enfrentarte, Larry, para demostrar que he recuperado mi fuerza y que ya no soy una víctima. Soy una sobreviviente".

Esta fue la primera y única vez que Raisman usó la palabra "víctima" en relación con ella o con cualquier otra persona. La semántica aquí habla por sí misma.

5. "En cuanto a tu carta de ayer, es patético pensar que alguien simpatizaría contigo. ¿Crees que esto es difícil para ti? Imagine cómo nos sentimos todas".

Aquí Raisman se refirió a una carta que Nassar escribió y el tribunal leyó algunas partes este jueves. En ella pidió no asistir a cuatro días del juicio para no enfrentar a sus víctimas, puesto que “no podría manejarlo mentalmente".

6. "Los tratamientos contigo eran obligatorios. Te aprovechaste de eso, tumbado sobre mi estómago contigo en mi cama insistiendo en que tu toque inapropiado ayudaría a sanar mi dolor. La realidad es que me causaste una gran cantidad de problemas físicos, dolor mental y emocional. Nunca me sanaste, te aprovechaste de nuestras pasiones y nuestros sueños”.

Consideremos la valentía que se necesita para contar estos detalles traumatizantes frente a una sala de personas mientras la víctima observa a los ojos a su perpetrador.

7. "Ya sabes que te vas a ir a un lugar donde no podrás lastimar a nadie nunca más. Pero estoy aquí para decirte que no descansaré hasta acabar con lo último de tu influencia en este deporte, el cual has destruido como el cáncer que eres”.

Hizo un punto importante aquí, señalando con disgusto que Nassar había formado parte de juntas asesoras y comités que habían diseñado políticas sobre cómo proteger a los atletas de daños. Ella "se encogió", dijo, al pensar que su influencia permanece en la gimnasia, y se comprometió a eliminar su aporte para siempre.

8. "He representado a Estados Unidos en dos Olimpiadas y lo he hecho con éxito. Y tanto USA Gymnastics como el comité olímpico se han apresurado a capitalizar y celebrar mi éxito. ¿Pero lo hicieron cuando di la cara? No."

Raisman golpeó a los grupos que ella dijo que no habían podido protegerla a ella y a otras que soportaron el abuso de Nassar. También acusó a USA Gymnastics de "pudrirse desde adentro".

9. "Si vamos a creer en el cambio, primero debemos entender el problema y todo lo que contribuyó a él. Ahora no es el momento de falsas garantías. Necesitamos una investigación independiente de lo que sucedió exactamente, lo que salió mal y cómo puede evitarse para el futuro”.

Raisman enfatizó en repetidas ocasiones que enviar a Nassar a la cárcel no era suficiente. Hizo un llamado tanto a USA Gymnastics como al comité olímpico de Estados Unidos para investigar cómo se permitió que el comportamiento de su abusador durara tanto tiempo.

10. "Mi sueño es que algún día todos sepan lo que significan las palabras #MeToo. Pero serán educados y capaces de protegerse de los depredadores como Larry para que nunca, nunca tengan que decir las palabras, 'yo, también.'"

La corte estalló en aplausos.