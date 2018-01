Los 7 mejores hoteles boutique en Las Vegas

Una y otra vez, las habitaciones hoteleras de la Ciudad del Pecado crean el escenario para todo lo que pasa en Las Vegas, se quede o no allí.

Una estupenda habitación de hotel es la base de una visita épica a Las Vegas. Es donde la mayoría de los visitantes terminan sus noches y comienzan sus días, un refugio de las máquinas tragamonedas y el tintineo de las fichas, un refugio del mar de personas. Una y otra vez, las habitaciones hoteleras de la Ciudad del Pecado crean el escenario para todo lo que pasa en Las Vegas, se quede o no allí.

El mundo de los hoteles en Las Vegas siempre está cambiando ante nuestros propios ojos. Claro, los destinos icónicos aún existen: el Bellagio con sus fuentes danzarinas, el Venetian con su mármol italiano y el Wynn Las Vegas con su comida asiática de estrella Michelin.

A esas opciones clásicas hay que sumarles nuevos hoteles boutique y hoteles dentro de hoteles, con instalaciones más pequeñas, más íntimas y a menudo más lujosas que sus enormes contrapartes. Aquí están nuestros siete favoritos:

Nobu Hotel

Las lámparas de pie, las mesas de madera y las obras de arte de temática nipona se combinan para darle a este hotel dentro de otro hotel un toque asiático dramático. El famoso chef vuelto empresario Nobu Matsuhisa y el diseñador de interiores David Rockwell no escatimaron en gastos para renovar la antigua Centurion Tower dentro del Caesars Palace para crear su primer hotel, y se nota.

La experiencia de lujo comienza en el ascético lobby independiente: los huéspedes se registran en un modesto podio y reciben las llaves que controlan automáticamente los ascensores, evitando así la necesidad de pulsar botones de cualquier tipo. En las 182 habitaciones y suites, un menú especial para el servicio de habitaciones ofrece gofres de té verde matcha y panqueques de yuzu soba, que no están disponibles en ningún otro lugar de la propiedad.

Otras ventajas de hospedarse en Nobu incluyen el acceso a un lounge privado y un gimnasio, así como asientos prioritarios en el emblemático restaurante Nobu de la planta baja.

Nobu Hotel, 3570 Las Vegas Blvd., S., Las Vegas, NV 89109; +1 (800) 727-4923

Hotel 32

Próximo a cambiar su nombre por NoMad Las Vegas, este hotel dentro de un hotel surgió de las cenizas de un incendio en 2008 que consumió los pisos superiores y las habitaciones más lujosas del Monte Carlo Resort & Casino (que será rebautizado como Park MGM a principios de 2018).

Hoy, la propiedad cuenta con 50 lofts y suites que varían en tamaño de 79 a 185 metros cuadrados. Mientras las comodidades de las habitaciones incluyen elegantes muebles modernos y televisores incrustados en los espejos del baño, la ventaja más exclusiva del hotel es el dedicado equipo de "asistentes personales" que desempeñan el papel de mayordomo y conserje, así como el ascensor privado exprés desde el casino y el Lounge32, un club exclusivo que sirve aperitivos ligeros y bebidas durante todo el día.

Como beneficio adicional, los huéspedes del Hotel 32 tienen acceso a las piscinas del Aria Las Vegas, el MGM Grand Hotel & Casino y el Mandalay Bay Resort & Casino. (La piscina del Monte Carlo actualmente está en renovación y permanecerá cerrada hasta la primavera de 2018).

Hotel 32, 3770 Las Vegas Blvd., S., Las Vegas, NV 89109; +1 (844) 479-4625

Cabana Suites

Este paraíso hipster es la nueva cara de un hotel icónico en el centro de Las Vegas. Ese clásico sitio, El Cortez Hotel & Casino, se autodescribe como el hotel y casino más antiguo de la ciudad, funcionando desde 1941. Sin embargo, en 2009, el propietario Kenny Epstein insufló nueva vida al lugar, adquiriendo el antiguo motel Ogden House en la calle homónima para transformarlo en el Cabana Suites, un hotel boutique de 64 habitaciones.

Para que quede claro, las habitaciones de las nuevas instalaciones no son todas "suites". En muchos casos, son habitaciones más grandes de lo habitual, con grandes televisores de pantalla plana, estaciones de carga iHome y lujosos muebles modernos. La mayoría de las habitaciones tienen al menos una pared pintada de verde lima, un toque de color que intriga y relaja al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que las tarifas aquí a menudo son inferiores a los 60 dólares, el Cabana Suites ofrece algunos de los mejores precios de la ciudad.

Cabana Suites en El Cortez Hotel & Casino, 600 E. Fremont St., Las Vegas, 89101; +1 (800) 634-6703

Aria Sky Suites

La experiencia en este hotel mega elegante dentro del hotel Aria comienza momentos después de que los huéspedes aterrizan en el aeropuerto internacional McCarran. En primer lugar, una limusina los recoge y los deja en una entrada exclusiva. El registro se realiza dentro del salón Sky Suites, un área privada que sirve aperitivos y bebidas durante todo el día. Finalmente, un elevador privado lleva a los huéspedes a sus suites.

Repartidas en los pisos superiores de una de las torres del Aria, las 442 suites son palaciegas y varían de una a tres habitaciones. Cada suite tiene sala de estar y sala de tocador separadas, así como un baño que podría funcionar como un spa. Las habitaciones también vienen con tablets, con ellas los huéspedes pueden controlar desde la iluminación hasta la música y las cortinas. Los huéspedes de Sky Suites también tienen acceso gratuito a una exclusiva piscina en la terraza.

Aria Sky Suites, 3730 Las Vegas Blvd., S., Las Vegas, NV 89158; +1 (877) 580-2742

The Cromwell

En cuanto a la remodelación, ninguna en la historia reciente de Las Vegas ha sido tan radical o exhaustiva como la transformación en 2014 del majestuoso y obsoleto Bill's Gamblin 'Hall en este ultramoderno hotel boutique.

La decoración de las 188 habitaciones está inspirada en París, con tapices bermejos texturizados, y las camas tienen cabeceras capitoné. Además, los muebles tienen un aire antiguo. La mesa de centro puede funcionar como una mesa de juego, y las mesitas de noche solían ser valijas.

La tecnología también es una parte importante de la experiencia en The Cromwell. Fue el primer (y actualmente el único) hotel de la ciudad en ofrecer tecnología para la entrada digital sin llave a través de un teléfono inteligente. Lo que es más, la propiedad lanzó un servicio de conserjería virtual a finales de 2016 a través del cual los huéspedes pueden solicitar reservas o servicios a la habitación por mensaje de texto.

Todos los huéspedes del hotel tienen acceso gratuito al Drai's Beach Club, el área de la piscina en la parte superior del hotel.

The Cromwell, 3595 Las Vegas Blvd., S., Las Vegas, NV 89109; +1 (844) 426-2766

Lucky Dragon Hotel & Casino

El "Dragón", como lo llaman algunos locales, se inauguró a finales de 2016 y tiene como objetivo crear una auténtica experiencia asiática de juego, gastronomía y cultura. Las señalizaciones están escritas en chino tradicional e inglés, y casi el 75% del personal es bilingüe. El bar del vestíbulo es el único en la ciudad con sommeliers expertos en té, y la carta ofrece 50 tés de toda Asia.

En la sala del casino, las mesas de apuestas también reflejan este concepto: 28 de las 37 mesas representan variaciones del bacará, un juego de cartas popular entre muchos jugadores de Asia. Preside la sala una enorme escultura de dragón, hecha de 1.25 toneladas de cristal, para la buena suerte.

La temática china es quizás más fuerte en las 203 habitaciones de hotel adyacentes al casino. Cada habitación tiene un mural que representa escenas de la naturaleza y evoca la antigua China. Grandes televisores de pantalla plana ofrecen una variedad de canales en mandarín y cantonés. En lugar de minibar, cada habitación cuenta con una selección de tés y una tetera eléctrica para hervir el agua.

Lucky Dragon Hotel & Casino, 300 W. Sahara Ave., Las Vegas, NV 89102; +1 (702) 889-8018

W Las Vegas

El hotel más nuevo de la ciudad abrió sus puertas dentro de la Torre LUX del hotel SLS Las Vegas a fines de 2016, y en la actualidad las 289 habitaciones cuentan con paredes mayoritariamente blancas, mobiliario blanco e incluso ropa de cama blanca. El ambiente es brillante y limpio. También es un estilo exclusivo del diseñador Philippe Starck.

Lo que más destaca de W Las Vegas es la atención al detalle, toques que uno pasaría por alto si no sabes qué buscar. En el salón del vestíbulo, por ejemplo, la firma de diseño AvroKO utilizó dados antiguos para crear paneles que funcionan como divisores de habitaciones. Cerca de los elevadores, una pared está adornada con un tapiz que muestra imágenes de cartas del antiguo Sahara, el hotel que SLS y W reemplazaron a principios de esta década.

Hasta la puerta del garaje tiene estilo: brilla con miles de lentejuelas gigantes. Nada es más Vegas que eso.

W Las Vegas, 2535 Las Vegas Blvd., S., Las Vegas, NV 89109; +1 (877) 822-0000

