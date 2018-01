La forma del agua, de Guillermo del Toro, gana premio a mejor película

LOS ÁNGELES (AFP) -

"La forma del agua", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, ganó el sábado el premio a la mejor película del sindicato de productores de Estados Unidos (PGA).

¿Quieres más noticias como esta? Recibe nuestros artículos sobre viajes, moda, lujo, cultura y estilo. Suscríbete

El galardón sitúa a la cinta fantástica en buena posición para los Óscar en marzo.

La película de Del Toro, que también tiene 12 candidaturas a los premios Bafta, los Óscar británicos, competía con "Call Me by Your Name," "Dunkirk," "Get Out," "I, Tonya" y "Lady Bird."

Te presentamos los 6 datos del estreno de ‘La forma del agua’ en México