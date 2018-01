¿El Globo de Oro pronostica el triunfo de Del Toro en los Oscar?

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El cineasta mexicano Guillermo del Toro recibió a principios de enero el Globo de Oro a Mejor Director por su producción La forma del agua y, según estadísticas de las últimas tres décadas, se convirtió en un firme candidato para repetir el reconocimiento en los premios Oscar.

Durante los últimos 30 años, en 19 ocasiones quien ha ganado el Globo a Mejor Director se ha consagrado con el Oscar en la misma categoría y Del Toro puede convertirse en el tercer mexicano en lograrlo, luego de los triunfos de Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu en 2014 y 2016, respectivamente. ‘Los tres amigos’ son los únicos latinos que cuentan con un Globo por mejor dirección, según la agencia EFE.

La forma del agua obtuvo este martes 13 nominaciones al Oscar, incluida mejor película, mejor dirección y mejor guión original, con lo que la cinta encabeza la lista de nominados para el premio de la Academia, lo que el cineasta mexicano agradeció a traves de su cuenta de Twitter.

Thank You to the academy and my peers for this moment of joy in a 25 year journey as a storyteller. pic.twitter.com/vDOTfs0CiX — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 23, 2018

En la edición 75 de los Globos de Oro, Guillermo del Toro arrebató el premio a mejor dirección a Steven Spielberg ( The Post ) , Ridley Scott (All the Money in the World), Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) y a Christopher Nolan (Dunkerque), quien era el favorito para alzarse con el premio, según algunos especialistas.

Sus contrincantes en la 90 entrega de los Oscar en dicha categoría son Greta Gerwig (Lady Bird), Jordan Peele (¡Huye!), Paul Thomas Anderson (Phantom thread) y Christopher Nolan (Dunkerque).

La 90 entrega de las estatuillas se realizará el 4 de marzo en una ceremonia dirigida por el presentador estadounidense Jimmy Kimmel.

Algunos cineastas que pueden presumir un Globo de Oro y un Oscar por mejor dirección en el mismo año son los legendarios Oliver Stone, Clint Eastwood, Steven Spielberg y Martin Scorsese.

Esta es la lista completa de los directores ‘bicampeones’ desde 1987:

Platoon - Oliver Stone 1987

The Last Emperor - Bernardo Bertolucci 1988

Born on the Fourth of July - Oliver Stone 1989

Dances With Wolves - Kevin Costner 1990

Unforgiven - Clint Eastwood 1992

Schindler's List - Steven Spielberg 1993

Forrest Gump - Robert Zemeckis 1994

Braveheart - Mel Gibson 1995

Titanic - James Cameron 1997

Saving Private Ryan - Steven Spielberg 1998

American Beauty - Sam Mendes 1999

The Lord of the Rings: The Return of the King - Peter Jackson 2003

Million Dollar Baby - Clint Eastwood 2004

Brokeback Mountain - Ang Lee 2005

The Departed - Martin Scorsese 2007

Slumdog Millionaire - Danny Boyle 2008

Gravity - Alfonso Cuarón 2014

The Revenant - Alejandro G. Iñárritu 2016

La La Land - Damien Chazelle 2017

Fuentes: oscar.go.com/ y www.goldenglobes.com